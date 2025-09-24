NZ中銀総裁にスウェーデン中銀副総裁のブレマン氏任命 初の女性 NZ中銀総裁にスウェーデン中銀副総裁のブレマン氏任命 初の女性

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZ中銀総裁にスウェーデン中銀副総裁のブレマン氏任命 初の女性



NZ中銀新総裁にスウェーデン中銀のアンナ・ブレマン第1副総裁が任命された。



NZ財務省はNZ中銀新総裁を発表、NZ中銀初の女性であり1934年中銀設立時に初代総裁を務めた英国人Leslie Lefeaux氏以来、初の外国人となる。専門的スキルと組織リーダーシップの経験を兼ね備えていると評価。12月1日からNZ中銀総裁の職務に就く、任期は5年。我々は共に働くことを楽しみにしています。現在、総裁を務めているホークスビー氏はブレマン氏が新たに総裁に就いた時点で中央銀行を去る。

外部サイト