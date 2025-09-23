推しイニシャルはどれ？【アフタヌーンティー･リビング】イニシャルシリーズから新作がデビュー！
毎日に“幸せのスパイス”をくれる、Afternoon Tea LIVING
「spice of a day」をメッセージに掲げるAfternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)は、日常に旬のトレンドや彩りを添えてくれるライフスタイルブランド。いつもの生活にちょっとしたスパイスを届けてくれて、なんでもない日を特別に変えてくれる存在です。
取り扱うアイテムは、ダイニングやキッチン、リビング雑貨から、バスグッズ、ステーショナリー、ウエアまで幅広くラインナップ。まさに「おしゃれで心地いい暮らし」に必要なものがすべて揃う場所なんです。
全国に約120店舗を展開し、店舗には“ギフトコンシェルジュ”と呼ばれるスタッフが在籍していて、プレゼント選びをしっかりサポートしてくれるのも嬉しいポイント。贈る人も、受け取る人も笑顔になれるギフトが見つかります。
ときめきは、ひと文字から始まる♡イニシャルシリーズに大注目
今回登場したイニシャルシリーズの新作は、A・K・M・S・N・R・Yの計7種類。アルファベットの一つひとつに、動物たちの小さなストーリーを添えたデザインになっていて、まるで絵本のような世界が広がっています♪
A：APPLE
「りんごを見つけた猫。高い木にのぼりプレゼント」
ミニタオルには、「A」のモチーフによじ登るようにして、りんごに手を伸ばす猫の刺しゅうが施されています。綿100％のお肌にやさしい素材で、毎日使いたくなるアイテム♪
ハンドクリームは、華奢に揺れる「A」のチャームをつけてスペシャルなデザインに。ボールチェーンを外せば、使い終わってもバッグに通したりとチャームとして使えます。クリームは癒しのひとときを届ける紅茶の香り。
K：KEY
「鍵を見つけたうさぎと、ハートの錠を見つめる猫。ふたりの間には小さな扉」
シリコン仕立てのケース付きリップクリームは、「K」やハートのチャームで豪華見えするデザイン。サイズが合えば、ほかのリップを入れて繰り返し使えるのもうれしいポイントです。リップクリームは紅茶の香り、ホホバ種子油を配合しているので保湿効果も◎。
スクエアメモは、鍵を抱えたうさぎと、ハート型の錠を見上げる猫を描いたストーリー性あふれるデザイン。日常のささやかなメッセージにも、愛らしい物語を添えて♡
M：MOON
「月の下、静かな夜に包まれて。うさぎと猫は仲良く眠る」
「M」のイニシャルをあしらったジュエリーケースは、ゆったりと月に寝そべるうさぎと猫を描いた幻想的なひと品。パカッと開くシンプルな仕様で使い勝手もよく、バッグに忍ばせておくだけで気分が上がりそう！
ケース付きミラーは、バッグからさっと取り出して使えるサイズ感が魅力。スリムで軽量だからミニバッグ派の人にもぴったりです。落ち着いた色合いなので、オフィスシーンなどでも重宝♪
S：STRAWBERRY
「いちご集めに夢中なうさぎ。鳥たちがそっと手伝う」
ミニメッセージカードには、鳥やうさぎ、いちごなどのモチーフが優しいタッチで描かれています。カードと封筒が各4枚入り。送る相手のイニシャルだけでなく、イニシャルに意味を込めて選ぶのもおすすめです。
「S」をあしらったジュエリーケースは、実ったいちごを両手で集めるうさぎと、それを見守る鳥たちが描かれたピースフルなデザイン。持ち運びに便利な手のひらサイズで、普段使いにも旅行にも連れて行きたくなります♡
N：NEST
「鳥の巣に寄り添う犬。家族のようなまなざしでたまごを見守る」
ダイカットタグ付きのイニシャルティーは、プチギフトにぴったりのアイテム！ 「M」シリーズには、犬と鳥たちの心温まるシーンをタグにあしらい、紅茶が出来上がるまでのひとときもアートを楽しめます。
同じシリーズのマグカップやティースプーンを一緒に揃えてもGOOD。マグカップは電子レンジや食洗機に対応しており使いやすく、ティースプーンはイニシャルとハートのチャームつきでとってもキュート！
R：RIBBON
「リボンで＜R＞を飾る動物たち。くちばしや前足で器用に結び、仕上げていく」
動物たちが仲良く飾り付けする姿に胸がきゅんとする、ステンレスタンブラーがお目見え。付属のチャームは取り外しできる仕様で、自分好みにカスタマイズしてもOK！ ふた付きで中身がこぼれにくく、飲み物がしっかり入る400mLサイズです。
全体的にブルーとピンクが基調となった「R」シリーズは、大人可愛い雰囲気が魅力です♡
Y：YACHT
「ヨットに乗る犬と猫。夢を追う犬と、魚を探す猫の旅が始まる」
繊細なタッチの犬や猫をあしらった「Y」シリーズ。ヨットといかりを散りばめた総柄のダブルポーチは、ファスナーの引き手に「Y」のモチーフをつけて特別感をプラス。外側にもポケットが付いていて、すぐに取り出したいものを分けて収納できる便利な仕様です。マチが薄めなので、バッグにすっきり収まるのも高ポイント！
同シリーズのアイテムを揃えて、大切な人への贈り物にしても喜ばれそうです♪
選び方はいろいろ！おすすめのギフトシーンをご紹介
イニシャルシリーズは、自分用にはもちろん、ギフトにもぴったりなんです。
例えば…
・誕生日に、相手のイニシャルにちなんだアイテムをプレゼント
・就職や進学など、新しいスタートを切る友達には「KEY」を
・恋人には、カジュアルな雰囲気の「YACHT」をペアで
・夜型のあの子にはロマンティックな「MOON」をチョイス
などなど。贈る相手のイメージやストーリーに合わせて選べるから、プレゼント選びがぐっと楽しくなります！
オンラインでもOK！購入方法をチェック
イニシャルシリーズは、Afternoon Tea LIVING店舗のほか、公式オンラインストアで購入可能。オンラインなら在庫状況もチェックでき、ギフトラッピングのサービスもあるので、お仕事や学校などで忙しい人にもうってつけ。ぜひ、サイトをのぞいてみてくださいね！
お問い合わせ先
Afternoon Tea LIVING