聴覚障害者のデフバスケットボール女子日本代表は、手話以外にサインを決めて意思疎通を図る「サインバスケ」を導入し、１１月のデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）に向け、強化を進めている。

８月下旬に北海道新得町で行われた合宿。体育館では、補聴器を外した状態の選手たちが手話や、指を使ったサイン、アイコンタクトで意思を伝え合う。声がほぼ使われないため、シューズの「キュッ、キュッ」といった音が印象的に響く。

「練習や（デフリンピックの）試合は補聴器をつけないので、音以外の視覚に対するアプローチをまず考えないといけない。バスケの専門用語を共通認識できるサインを確認し、瞬間的にコミュニケーションを取れるツールとして使っている」。北海道帯広聾（ろう）学校の教諭でもある坂本知加良（ちから）ヘッドコーチ（４５）は説明する。

デフアスリートといえども、聞こえ方は様々。健常の学校で育った選手もいれば、ろう学校卒の選手もいる。バスケットボール女子代表も手話を流暢（りゅうちょう）に使う選手もいれば、デフの活動で初めて手話に触れた選手もいる。２０２２年に就任した坂本ヘッドコーチはこうした選手たちの意思疎通の難しさを解消しようと、約３年かけて「リバウンド」や一気にゴールに走り込む「ダイブ」などの用語を指で表現する方法を取り入れてきた。

主将の若松優津（３０）（ＫＨＤ）は、司令塔の役割を果たすポイントガード。試合中、仲間に指示を出すことが重要なポジションだ。合宿中は積極的に指を使って自分の意図を伝え、「バスケは声がすごく大事。それを補うためにもみんなが理解できるサインを使っている」と話す。

日本女子は０５年の豪メルボルン大会でデフリンピックに初出場。今回が３大会ぶりの出場となる。昨年９月に豪州で開催されたアジア太平洋ろう者選手権で優勝し、坂本ヘッドコーチは「サインバスケ」の浸透に手応えをつかんでいる。

東京大会では金メダルを目標に掲げる。「コミュニケーションという基盤があれば、何があっても簡単には崩れない」と坂本ヘッドコーチ。聞こえなくても意思疎通できる能力を武器に頂点を目指す。（荒井秀一）