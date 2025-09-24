写真家の魚住誠一氏が「NiziU」などでドラマーとして活躍する番田渚奈子氏を撮影した写真展「番田渚奈子×魚住誠一 写真展」が、10月27日（月）からギャラリー・ルデコで開催される。

魚住氏は2020年夏、これまで仕事で撮影してきたミュージシャンを集めてセッションバンドを結成。そのドラマーとして番田氏が参加した縁から、今回の写真展が決まったという。

また、会期中（10月27日～11月1日）はギャラリーが終了した19時00分から、同会場でゲストミュージシャンを招いたバンドセッションも実施される。

写真展は入場無料だが、バンドセッションは観覧料2,000円が必要（各日限定30人）。会場にて前売り券が販売される。

会場

ギャラリー・ルデコ 地下1階

開催期間

2025年10月27日（月）～11月2日（日）



開催時間

プロフィール

番田渚奈子

10月27日（月）：18時00分～19時00分 10月28日（火）～10月31日（金）：13時00分～19時00分 11月1日（土）：11時00分～19時00分 11月2日（日）：11時00分～17時00分

東京都出身/1996年生まれ

QUEENのRogerTaylorに憧れ、高校入学と同時にドラムを始める。

2013年10月にアイドル・ロッキン・バンド=姫caratに加入し メジャーデビュー。

メンバーチェンジを経て凸凹凸凹に改名。自身のバンドでは、ワンマンライブツアーやホールワンマンを経験し、2万人規模の屋外ライブや海外ライブにも出演。

ゲームアプリ「バンドやろうぜ!」内、「Cure2Tron」のドラムのミント役で ミュージックビデオに出演。同バンドの豊洲PIT公演にて、実際のバンド演奏も担当。

2020年10月末に自身のバンドが解散。2021年5月 山木秀夫主催「オーディションみたいな!」にて、特別賞受賞。

2021年6月 山木秀夫コレクション所属となる。

その後、ライブサポート、レコーディング 、MV撮影、テレビ収録、CM撮影、セレモニーパフォーマンス、モーションアクターなど幅広く活動中。

2023年 NiziU LIVE WITH U 2023”ココ夏Fes.”に参加し、アリーナ公演とスタジアム公演の全17公演のドラムを担当。

魚住誠一

愛知県生まれ

スラッシュメタルバンドDEADCLAWのヴォーカル。

ポートレイトを中心に雑誌、広告、写真展、撮影セミナーなどで活躍。

音楽と写真で新しい試みを捜索中。