¥Õ¥§¥¤¥¨¾åÅÄåºÀ¤¡¢EL½éÀï¤Ï¾·½¸³°¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡24Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Æ±FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸³«ËëÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢³«Ëë3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè6Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç6»î¹ç5ÆÀÅÀ¤ÈÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¤½£EL½éÀï¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¬(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¾·½¸³°¤Ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¡Øº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖåºÀ¤¤ÏµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¡£²æ¡¹¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î90%¤¬·ò¹¯¤À¤«¤é¤À¡£ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹çÆüÄø¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖåºÀ¤¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ç¤ÎÈà¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£Èà¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾åÅÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÏFW¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
