２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円７８銭前後と２２日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高となっている。



２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円６４銭前後と前日に比べ１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米経済指標が景気の減速感を示したことから１４７円４６銭まで下押す場面があった。



祝日明けの東京市場のドル円相場は軟調にスタート。前日に米長期金利が低下したことで、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が前日の講演で追加利下げに慎重な姿勢を示したことがドルを下支え。自民党総裁選を巡る警戒感が円の重荷となっている面もあり、午前９時５０分ごろに１４７円８２銭まで下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８０３ドル前後と２２日の午後５時時点に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７４円４３銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



