＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位に大阪チタ
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。
２４日の東京市場で、大阪チタは弱含み。４日に年初来高値３０３５円をつけた反動が続いているようで、日足チャートで５日移動平均線を下回ってきたことなどが売り予想数の上昇につながっているようだ。
同社株が動意づいたきっかけは、米ブルームバーグ通信が８月２１日に「米ボーイングが最大５００機の航空機販売契約の最終合意に向けて中国と交渉中であることがわかった」と報じたこと。報道によると、中国当局はすでに国内航空会社に対し、必要とするボーイング機の台数について協議を始めているとされている。
出所：MINKABU PRESS
