米津玄師『チェンソーマン』原作者・藤本タツキへの想いを語る「自分も頑張らなきゃみたいな気持ちになったのをすごく覚えています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開を記念して、『チェンソーマン』の原作者である藤本タツキと、主題歌「IRIS OUT」、エンディング・テーマ「JANE DOE」を担当した米津玄師による、スペシャル対談が実現。YouTube「MAPPAチャンネル」にて動画が公開された。

■米津玄師「ほとんど歳も変わらない人がこれだけ衝撃的なものを描いているという事実に、ものすごく刺激を受けた」

2022年に放送されたTVシリーズより、3年ぶりにタッグを組み、今回の対談で初めて対面を果たした米津玄師と藤本タツキ。

TVシリーズ放送前から藤本作品の熱烈なファンだったという米津は「自分も子供のころに漫画家になりたかった人間なので、ほとんど歳も変わらない人がこれだけ衝撃的なものを描いているという事実に、ものすごく刺激を受けたというか。音楽とジャンルは違いますけど、負けてられないというか、自分も頑張らなきゃみたいな気持ちになったのをすごく覚えています」と話し大絶賛。

一方、学生の頃から米津の楽曲の大ファンだという藤本タツキも「米津さんの歌って聴いた人にとってわかりやすいというか、作品のガイドラインとなるような曲をたくさん作っていらっしゃると思っていて。もしかしたら『チェンソーマン』（のオープニング・テーマ）にしたときに、“すごい説明的すぎになってしまうのかな…？”って思ったんですけど、米津さん拾うのが上手なので。上手く拾う部分は拾って、いい意味でチャランポランな部分が「KICK BACK」でも入ってて。めっちゃ良い曲になってるなって思いました」と、TVシリーズのオープニング・テーマ「KICK BACK」に対する思いを改めて語った。

対談後半では、主題歌「IRIS OUT」とエンディング・テーマと、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の制作秘話はもちろん、藤本タツキにとってのレゼというキャラクターの存在について、子供のころに読んだ漫画や本、映画の話、活動を始めたきっかけなどについてトーク。

独自の世界観を貫くクリエイター同士、どのようにそれぞれの作品世界を構築しているのかといったプロフェッショナルな一面から、同世代ならではの親近感と共通の感性で大いに盛り上がる場面まで、多岐にわたる話題が繰り広げられている。

■「IRIS OUT」「JANE DOE」MVにも大反響！

「IRIS OUT」は、本編映像を使用したフルアニメーションでのMVが、映画との最高のコラボレーションを生み話題沸騰。

そして、9月23日20時に、米津玄師と宇多田ヒカルのふたりが出演する「JANE DOE」のMVが公開。SNSでは「素敵すぎる…神聖なものを見させていただいた気分」「なんて切なさを感じるMVなんだ…」「言葉にできないぐらいにふたりがかっこよかった、、、」と大きな盛り上がりを見せている。

米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は、初回限定となる「IRIS OUT盤」「JANE DOE盤」「通常盤」の全3形態での展開。店着日を迎えた9月22日にいち早く商品を手にしたユーザーから多くの感想が寄せられるなか、いよいよ9月24日にリリースとなる。

初回特典として『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーが封入（※9月28日23:59まで受付）。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord