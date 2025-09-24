初年度から活躍するオリジナルメンバーにして、多くのプロ雀士の手本になる男だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月23日の第1試合にU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が出場。アガリの際に牌をしっかりカメラに収まる位置に置く所作に、実況者やライバル選手から絶賛の声が相次いだ。

【映像】ライバルも絶賛する小林剛の気配りが見える所作

小林はMリーグができる前から活躍してきたプロ雀士の一人。「麻雀サイボーグ」の異名を持ち、冷静沈着は打ち回しを特徴とするが、プロとしての在り方、ファンへの対応などの意識が高いことでも業界内で高く評価されている。そんな小林の一面が、ある所作にも表れていた。

東2局1本場、ラス目だった小林の配牌は赤5索に、両面ターツが3つとスピード感のある面子手。1つずつ丁寧に面子を作り上げると、序盤の6巡目にテンパイ。4・7筒待ちでリーチを宣言した。その後、他の3選手が続々とテンパイを入れ、最終的には4人全員テンパイという競り合いになったが、12巡目に7筒をツモアガリ。リーチ・ツモ・平和・赤・ドラの8000点（＋300点）の収入を得た。

注目されたのはこの後だ。プレーヤー解説を務めていたEX風林火山・内川幸太郎（連盟）は「剛さんのアガった時の（裏ドラを）めくった位置とツモ牌の位置がいつも完璧。見やすい。剛さんは、いつも気を使っている。人間味しかない」と、アガリの形やドラの関連情報が一目でわかるように移動させる気配り。実況の松嶋桃（協会）も「いつも視聴者ファーストですね」と称えていた。

内川、松嶋のコメントで、改めて小林の特徴を認識したファンからも「剛さんのプロ意識はすごい」「確かに剛さんわかりやすい」と共感の声が相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

