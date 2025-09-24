巨人は２４日、近藤大亮投手（３４）が現役を引退すると発表した。

近藤は２３年オフ、オリックスからトレードで巨人入り。中継ぎでの活躍が期待されていたが、今季は開幕前に右肩を故障し、無念の離脱となった。

近藤は「今シーズンは『今年活躍できなかったら引退する』という覚悟を持って臨み、その覚悟を周囲の人たちにも伝えていました。自分の言葉に責任を持ちたいと思い、今季限りでユニホームを脱ぐ決断をしました」とコメント。

一方で、実戦復帰を目指して苦しいリハビリを行ってきた。残りシーズンへの思いもにじませ「ただ、僕の今シーズンは終わっていません。やり残したことがまだあります。オープン戦で右肩を痛め、復帰の前例がない怪我とも言われましたが、自分が前例になるという気持ちでリハビリに励んできました。支えていただいた方々への恩返しのためにも、もう一度マウンドに上がるまで、全力を尽くしていきたいと思います」と伝えた。

１５年度ドラフト２位でオリックス入り。１７年から３年連続で５０試合以上に登板した。２２年は３２登板ながら日本一に貢献するなど、中継ぎ右腕として活躍した。 その後は右肘の手術を経て、２３年１１月に金銭トレードで巨人に移籍。昨季は登板なく、今季にかける思いは強かったが、右肩の故障に泣いた。