¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î·»¡¢¿û¸¶¹§¤µ¤óÇÙ±ê¤Ç»àµî¡¡81ºÐ¡¡14Ç¯¤ËÅÝ¤ìÆ®ÉÂ¡¡¼Ö°Ø»Ò¤Ç²»³Ú³èÆ°¤â
·»Äï¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î·»¡¢¿û¸¶¹§¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬11Æü¸á¸å4»þ34Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎºØ¾ì¤Ç¡¢²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¤ÇÌ©Áò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¤±¤¤»Ò¤µ¤ó¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡£
Äï¤Ç¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿û¸¶¿Ê¡Ê78¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é56Ç¯´Ö¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¿¼Â¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·»¤Ç¤·¤¿¡£Æü¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢·»¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¼¤¯¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê·»¤Ç¤·¤¿¡£·»µ®¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È9·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥±¥ó¥È¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¤Îºî¶Ê²ÈÉÍ¸ý¸ËÇ·½õ»á¤ÎË×¸å35¼þ´÷¡¦À¸ÃÂ108Ç¯º×¡ÖÉÍ¸ý¸ËÇ·½õ·æºîÁª¡×¤Ç¡¢½Ð±é¤¹¤ëÄï¤Î¿Ê¤¬·»¤Î»àµî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯¡ÊÊ¿26¡Ë7·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡¢º¸È¾¿È¤Ë¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£Íâ15Ç¯5·î¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆ®ÉÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
1966Ç¯¡Ê¾¼41¡Ë¤ËÀÄ³ØÂçºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¿Ê¤¬Í§¿Í¤È4¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡Ê78¡Ë¤Ê¤É¤Î²ÃÆþ¡¦Ã¦Âà¤ò¤Ø¤Æ¡¢·ÄÂçºß³ØÃæ¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶¤µ¤ó¤È¿Ê¤Î2¿Í¤Ç¡¢68Ç¯5·î¤Ë¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ò·ëÀ®¡£Íâ69Ç¯1·î¤Ë¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20ËüËçÄ¶¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡È¥«¥Ã¥ì¥¸¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î´ú¼ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£72Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö3ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤¬80ËüËçÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
76Ç¯¤Ë¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ò²ò»¶¡£¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï»Ê²ñ¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£84Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤Æ¡¢2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ï¾ÆÃñ¡Ö¤¤¤¤¤Á¤³¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ºäËÜÅßÈþ¤Ê¤É¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¤³¤Îº¸Â¦¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Äï¿Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£