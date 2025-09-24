タイパ & コスパ最強な「優秀セットトップス」→【グローバルワーク】で見つけた！

忙しい朝の「何着よう？」問題を一気に解決してくれそうなセットトップス。トップスのレイヤードが組まれた2枚セットなら、シンプルなボトムスを合わせるだけでサマ見えしタイパ優秀。さらにそれぞれ単体でも着回せるので、コスパも優秀です。今回は大人の秋コーデにぴったりなセットトップスを【グローバルワーク】からピックアップしたので、ぜひチェックしてみて。

ゆるっとロンTとシャギーベストの今っぽセット

【グローバルワーク】「サラサラシャギーベスト / 長袖T」\5,490（税込）

シンプルだけどゆったりとしたサイズ感が今年らしいロンTと、トレンドのシャギーベストとのセット。ゆるっとしたシルエットは組み合わせに悩みがちですが、セットアイテムなら即オシャレなレイヤードコーデが作れそう。ベストの丈はSHORTとREGULARの2種類から選べて、スタッフのありちゃんさんが着ているのはSHORT。スリットの入ったロンTの裾がチラリと覗くバランスが絶妙！

サラッとしたシャギーベストは重ね着しやすい

シャギーベストは単体で使ってもコーデの主役級アイテムとして活躍しそう。もけもけした毛足が秋らしいものの、公式サイトによると「サラッとした触り心地で、暑さが残る時期から着やすい」とのこと。無理せずレイヤードが楽しめそうです。シャツ × スラックスのオフィスコーデにもトレンド感をプラス。丈が短めのSHORTなら、ゆったりトップスに重ねてあえて裾を出すスタイリングがおしゃれ。

ゆるっとニットトップスのインナーに迷わない！

【グローバルワーク】「モヘヤタッチ透かし編みプルオーバー / 長袖」\5,490（税込）

ゆるっとしたサイズ感と、軽やかな透かし編みのバランスがトレンド感たっぷりなニットプルオーバー。ニットトップスを着るときに悩ましいのがインナー。手持ちのTシャツを合わせると、首まわりのバランスが合わずにだらしなく見えてしまうことも……。その点、ロンTがセットになったこちらなら、首まわりや裾からTシャツが少しだけ覗く、オシャレで今年らしいスタイリングが手に入るはず。

美フォルムのロンTは幅広いコーデに活躍

「モヘヤタッチ透かし編みプルオーバー」のインナーの白ロンTも、単体で活躍してくれます。程よくゆとりのあるフィット感で、ボトムスに入れてブラウジングしてもオシャレに決まっています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：tama.N