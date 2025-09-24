5月以来のメジャー復帰

米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に臨む。試合前の会見でデーブ・ロバーツ監督は、負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手の合流について明言したと、米記者は伝えている。

約4か月ぶりにメジャーの舞台に帰ってくる。ドジャースの地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・バッセ氏は自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は、ロウキ・ササキが明日（メジャーに）登録され、シーズンの残り期間、ブルペンの一員となると語った」と明かしている。日本時間午前10時40分のプレーボール約2時間前の投稿だった。

右肩のインピンジメント症候群により5月からIL入りしていた佐々木だが、21日（同22日）には3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦にリリーフ登板し、1回無安打無失点の好投を披露。順調な回復ぶりを見せていた。

トライネンが最近5登板で4敗を喫するなど、ポストシーズンを目前にして、ブルペン陣に不安を抱えているドジャース。大谷翔平投手が今季リーグ戦最後の登板に挑む直前に届いた昇格の報。チームの救世主となれるか注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）