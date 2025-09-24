銀座コージーコーナーに、ハロウィンパーティにもおすすめな「ディズニーヴィランズ」をイメージしたスイーツが期間限定で登場！

「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」や「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」が順次発売されます☆

銀座コージーコーナー「ディズニーヴィランズ」ハロウィンスイーツ

発売日：2025年10月1日（水）より順次

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、ハロウィンシーズンにぴったりなディズニーの悪役キャラクターが集結！

毎年高い人気を誇る「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」が2025年も発売されます。

「ディズニーヴィランズ」ひとりひとりの美しさや妖艶さ、ダークな魅力をプチケーキで表現したスイーツです。

また、2025年は『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」をイメージしたムースケーキを新たに発売。

それぞれのキャラクターをイメージしながら、ケーキの仕上げやピック、フィルムの細部まで楽しむことができます☆

＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）

価格：3,132円（税込）

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）頃 ※生産上限に達し次第、販売終了となります

店舗予約：受付中〜（※終了日は店舗により異なります）

ネット予約受付期間：2025年9月26日（金）10:00 〜10月18日（土）

お渡し可能期間：2025年10月1日（水）〜10月23日（木）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です

※ネット予約は一部の店舗のみ実施となります

※ネット予約対象商品は「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」のみです

詰め合わせ内容：

前列・左から・スカー 『ライオン・キング』：ピスタチオとホワイトチョコホイップクリームのロールケーキ・女王『白雪姫』：青りんごジャム入りりんごムース・ジャファー 『アラジン』：オレンジホイップクリームのケーキ・ビッグ・バッド・ウルフ 『三匹の子ぶた』：チョコクリームのタルト後列・左から・アースラ 『リトル・マーメイド』：ブルーベリージャム入りブルーベリークリームのタルト・ハデス 『ヘラクレス』：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ・クルエラ 『101匹わんちゃん』：ホワイトチョコホイップクリームのラズベリータルト・マレフィセント 『眠れる森の美女』：ミント風味ホワイトチョコホイップクリームのケーキ

「ディズニーヴィランズ」の魅力をプチケーキで表現したスイーツコレクション。

2025年は『アラジン』の「ジャファー」、『三匹の子ぶた』の「ビッグ・バッド・ウルフ」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」など、8種のプチケーキがアソートされます。

「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」は、8人の「ディズニーヴィランズ」をデザインしたハロウィン限定デザインのBOXにて提供。

「ディズニーヴィランズ」の存在感が際立つアートに注目です！

＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ

価格：486円（税込）

販売期間：2025年10月10日（金）〜10月31日（金）頃

「ディズニーヴィランズ」の一人で、 『眠れる森の美女』に登場する魔女「マレフィセント」をイメージしたケーキ。

2本の角に黒いマントをまとった姿を表現したケーキは、邪悪な雰囲気ながら食べると青りんごの爽やかな味わいが広がります。

「マレフィセント」と変身後のドラゴンの姿や、手下の「ディアヴァル」をデザインしたサイドフィルムにも注目です！

＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ

価格：486円（税込）

販売期間：2025年10月10日（金）〜10月31日（金）頃

「ディズニーヴィランズ」の一人で、『リトル・マーメイド』に登場する海の魔女「アースラ」をイメージしたケーキ。

タコのような脚に派手なメイク姿を表現したケーキは、妖しい雰囲気ながら食べるとブルーベリーの爽やかな味わいが広がります。

サイドフィルムに「アースラ」の手下「フロットサム」や「ジェットサム」、海にまつわるアイテムがデザインされているのもポイントです。

＜ディズニー＞ヴィランズ ケーキペアセット

販売期間：2025年10月10日（金）〜BOXが、なくなり次第終了

売店にて「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」と「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」2品をペアで購入された方に、先着でオリジナルペアセットBOXに入れてお渡し。

「マレフィセント」と「アースラ」をプリントした、存在感あるBOXです！

ディズニーヴィランズの世界観をケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインで表現した、妖艶な雰囲気満載のケーキで、ハロウィンが楽しめるスイーツ。

銀座コージーコーナーにて2025年10月1日より順次販売が開始される「ディズニーヴィランズ」スイーツの紹介でした☆

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

