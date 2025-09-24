『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』デジタル配信開始 8分間の無料プレビュー公開
マーベル・スタジオによる映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』のデジタル配信（購入／レンタル）が開始されたことを記念し、本編から約8分間の無料プレビュー映像が公開された。
【動画】『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』8分間の無料プレビュー
本作は7月に劇場公開。宇宙探査実験中に“宇宙線”を浴び、特殊能力を得た4人のヒーローチームの物語を描く。その力と正義感で人々を救い、“ファンタスティック４”と呼ばれている彼らの前に地球滅亡の危機が迫る。
原作コミックのクラシックな雰囲気を再現し、1960年代風のレトロフューチャーな世界観を表現。世界唯一のヒーローでありながら、一人の人間として葛藤を抱える彼らが、未曽有の危機と最強の敵に挑む姿が描かれる。
今回公開されたプレビューは、物語冒頭のシーン。ファンタスティック４結成4周年を記念した「特別番組」の形式で、夫婦と姉弟、そしてその友人である宇宙飛行士の4人が、宇宙探査実験中に宇宙嵐に遭遇し、ヒーローへと変貌していく経緯が紹介される。4人はそれぞれの能力を駆使して敵を撃退し、市民からの支持を集めていく。
一方で、レトロフューチャーなデザインの部屋で夕食を囲む家庭的なシーンでは、少し様子のおかしいリードとスーが意味深な会話を交わす。その衝撃の内容とは――。
なお、本作のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋３D＋ブルーレイ セットは12月10日に発売される。
