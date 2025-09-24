「舞台は、僕の俳優としてのルーツです。だけど、まさか外国の方と一から作品を作って海外公演、しかも米国や英国じゃなく、ルーマニアでやることになるとは思ってもいませんでした。もちろん、この上なく光栄で、幸せな体験でした」

佐々木蔵之介さん

そう語る佐々木蔵之介さんの驚くべき挑戦と活躍について、まずは紹介しよう。今年、東京芸術劇場がルーマニアのラドゥ・スタンカ国立劇場と共同製作した舞台『ヨナ−Jonah』に主演。初演の地はなんとルーマニアの都市シビウだった。というのも、演出を担当したのは現代ルーマニア演劇界の名匠にして鬼才シルヴィウ・プルカレーテ。そこで佐々木さんは単身渡欧、約2カ月間ルーマニアで暮らしながらみっちりと稽古を積んだ。そして5月のワールドプレミアを皮切りに、ルーマニア、ハンガリー、モルドバ、ブルガリアの東欧6都市を巡るツアーを敢行。現地ではこれが大きな話題に、また大変な評判となってチケットは完売。ツアー最終日の「シビウ国際演劇祭」では追加公演が組まれたうえ、目の肥えた観客たちによる熱烈なスタンディングオベーションに包まれ幕を閉じたというのだ。

演目の内容はルーマニアの国民的詩人マリン・ソレスクの代表作を原作とするひとり芝居。佐々木さんが演じるのは、預言者であり、神に背いて鯨に飲み込まれ、3日後にその腹から生還した男ヨナである。旧約聖書の登場人物でもあり、キリスト教圏では知られた物語でもある。

「いや、全く初めて知りました。聞いたところでは、原作者のソレスクは日本の宮沢賢治のような存在なのだそうです。この物語も教科書に載っていて、ルーマニアの人たちにとってはとても身近で大切な、自分たちの魂の拠り所となるような物語なのだとか。それを外国人の自分がやることに不安や戸惑いは……そりゃあ、ありました。でもそれ以上に、この戯曲を選んだプルカレーテを信頼していましたから。絶対に面白い舞台になる確信は最初からありました」

佐々木さんがプルカレーテ演出の舞台に立つのは、これが3作目だ。2017年と2022年に、氏が日本で手がけた舞台にいずれも主演した。そこで生まれた強い絆から、「“次は僕がルーマニアに行って芝居をしよう”と言っていた、そんな夢みたいな話が実現してしまったというわけです。彼は本当に唯一無二の才能の持ち主。かつて、シビウ国際演劇祭で彼が演出した『ファウスト』を観た時の衝撃は今も忘れられません。これまでで一番面白い演劇体験でした。こんな舞台は見たことがない！ と何度も叫びたくなるシーンの連続。それくらい大胆で、何が起きるかわからないワクワクに満ちているんです」。

これは詩。そして“自由を求める人間の話”

『ヨナ−Jonah』では、ひとり芝居ゆえに、ステージ上にいるのは基本的に佐々木さん1人だけ。なのに冒頭から滔々と「ヨーナー」と何度も呼びかけたかと思うと、それは実は自分の名であり、海の中の魚たちを欺くためにそうしている、とうそぶく。難解さと滑稽味が共存する世界観――。

「原作は詩です。話の筋自体はシンプルですが、ただ言葉（セリフ）を表面的に追っていけば、すべて理解できるという作品ではありません。だから最初に仮台本を読んだ時には頭を抱えました（苦笑）。翻訳・修辞としてドリアン助川さんに入っていただいて、同じ詩人の感性でもって編み直された台本で、ようやく光が見えてきた。それでもルーマニアの精神性を汲み取れと言われたら、正直、無理に思えた。そこでプルカレーテに言ったんです。“僕はヨナをただの1人の男、一介の漁師として演じるよ”と。そしたら彼は“それでいい”と。そこから稽古を重ねていくうちに、どんどんヨナが体に馴染んできました。どんな苦境の中にあろうとも懸命に生きていこうとする。それは人間普遍の姿ですから」

役を掴むのに役立ったことの1つが、やはりこの物語が生まれた地にしばらく身を置いて過ごした経験だった。本作が初めて劇場にかけられたのは1969年。ところが内容が問題視され、即刻上演中止に。ルーマニアの独裁者として君臨していたチャウシェスク政権下では、劇場の中ですら自由が虐げられ、笑いが取り上げられていたのだ。

「これは“自由を求める人間の話”。僕はそう理解しています。シビウに滞在する間、ルーマニアの様々な場所を訪ねましたが特に田舎のほうに行くと、かつての暗い時代の名残がところどころに見られました。プルカレーテも現地のスタッフたちも多くを語るわけではありませんでしたが、その空気感は確かなものでした。また、ルーマニアを始め、モルドバ、ハンガリーは、ウクライナに国境を接しています。今現在、隣国では戦争をしている、その気配を感じながらの公演を、どんな言葉で表していいのか僕にはわかりません。ただ、僕の舞台を涙を流しながら観てくださる方々の痛みの根源にある記憶や思いは少しわかったような気がしています。そしてそれは、外国人の僕が、通じない言葉（日本語）で演じることで、かえって本質に触れやすくなっていたのかもしれないとも感じましたね」

こうしてヨーロッパで大成功をおさめた佐々木さんのひとり芝居『ヨナ−Jonah』が、来月、ついに日本に上陸する。多くの日本人には馴染みの薄い国の物語。でも、「予習無しで観てほしい」と佐々木さん。「100％理解できなくても、感じたり想像したりはできる。むしろ、そっちのほうが面白いかも。それに海外のお客さんは字幕での観劇だったのに対して、日本のお客さんにはよりダイレクトにソレスクの詩を、ヨナの言葉を、届けることができる。それを聞いて日本のお客さんたちが何を感じるのか？ 僕がそうだったように、それぞれのヨナを自分の中に見出してくれるのか？ それがとても楽しみです」

ささきくらのすけ／1968年生まれ、京都府出身。大学在学中、劇団「惑星ピスタチオ」の旗揚げに参加。退団後はテレビや映画などにも活躍の幅を広げるが、継続的に舞台に立ち続けている。フォトブック「光へと向かう道〜『ヨナ』が教えてくれたルーマニア」がANCHOR SHOPにて発売中、また各公演会場にて販売予定。

舞台『ヨナ-Jonah』

10月1日（水）〜13日（月・祝）東京芸術劇場 シアターウエストにて／その後、金沢・松本・水戸・山口・大阪公演あり

https://autumnmeteorite.jp/ja/2025/program/jonah

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月25日号）