ウェスティンホテル東京の秋スイーツビュッフェが最高！モンブラン食べ比べ、シャインマスカットのパフェなど、極上スイーツ三昧
ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2025年11月7日（金）までの平日限定でスイーツビュッフェ「Autumn Harvest Dessert Buffet」を開催。芋、栗、かぼちゃ、いちじくなど、秋の味覚をふんだんに使った美麗スイーツが勢ぞろい。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポートします。
モンブランの食べ比べ、シャインマスカットとクレミアのパフェ、さらに名物の担々麺やおにぎりも好きなだけ。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回は、秋のスイーツを堪能すべく、ウェスティンホテル東京にやってきました。インターナショナルレストラン「ザ・テラス」では、平日限定のスイーツビュッフェ「Autumn Harvest Dessert Buffet」を開催中。
芋やかぼちゃを使ったスイーツに、3種類のモンブラン、シャインマスカットのパフェまで、まるで宝石のとうなビジュアルのデザートが大集結しています。
それでは、この季節ならではのスイーツビュッフェを満喫しましょう。
まずは、ドリンクコーナーをご紹介します。コーナーは2カ所あり、入口近くに冷たいドリンク、少し奥にコーヒーや紅茶などがありました。
では、スイーツを選んでいきます。
「マロン牛乳」からスタート。よーく振っていただきます。栗の濃厚な甘さと、牛乳のミルキーなおいしさがベストマッチ。しっかり甘さがあり、体に染み渡っていきますね。
「シャインマスカットのトライフル」が登場。この日は、補充されるとすぐなくなってしまう…というほど、人気のあるスイーツでした。個人的にもこのトライフルが大本命。やっぱりシャインマスカットに惹かれちゃいますね。
シャインマスカットがたっぷりと飾られていて、一つひとつ食べていかないと、下まで食べ進められなさそう。いざ食べてみると、みずみずしくジューシーで最高の味わい。
食べていくと、またまたシャインマスカットが出てきて、幸せな限り。クリームだけでなく、トロピカルなフルーツソースが詰まっていて、ソースとシャインマスカットの相性が最高。これは、もう一度食べたくなってしまいます。
お次は「洋なしのクリームブリュレ」。キャラメリゼされた部分はパリッとしていながら、口に運ぶとスッととろけていきます。洋梨の甘い香りも漂って、まろやかな味わいの中に、フルーティーさも感じられておいしいです。
「アンブルペカン」は高級感あふれるルックスで美しい。ピーカンナッツの間からスプーンを入れると、濃厚なチョコレートクリームがぎっしり。下層はなめらかなスポンジで、洋酒の香りが効いた大人の味わいに。
「リンゴとチョコレートのタルトシブースト」は、ふわふわのメレンゲと、しっとりとしたタルトとのバランスがいいです。リンゴとチョコレートが隠れていました。甘さの強いスイーツなので、コーヒーと相性がよさそう。
再びスイーツを選んでいきます。かぼちゃ、いちじく、栗など、旬の食材を使ったものばかり。
秋の訪れを感じさせてくれる一品「パンプキンタルト」。さっくりとした食感のタルトの上に、しっとりとしたクレームダマンド、そして、ねっとり濃厚なかぼちゃのクリームが。かぼちゃの種もトッピングされていて、その香ばしさがいい感じ。
「栗とマロンのババロア」は、和栗と洋栗を組み合わせたババロア。モンブランクリームは柔らかくて軽めの食感、口溶けがかなりいいです。その下のババロアはもっとエアリーで、とにかくふわっふわ。口の中に入れると、スッと消えていくほど。ヘビーそうな見た目だったのですが、意外にも軽いテイストで、食べやすかったです。
これぞウェスティンだよなあ…と思ったのが、「洋なしといちじくのタルト」。周りを飾る香ばしいナッツや、プチプチ食感のいちじくが、スイーツを格上げ。本格的でいて、こだわりの詰まったスイーツだと思います。
食事が並んでいるコーナーで、「チラシ寿司」を発見しました。秋っぽく華やかな見た目でかわいらしいです。
さっぱりとした酢飯の上に、ふわふわの錦糸卵、椎茸、甘辛いかんぴょうが散りばめられていて、紅葉のかたちをした生麩、イチョウ型のお揚げまで！
スイーツの合間にご飯ものを食べるのは御法度かも…と思いつつ、あまりのビジュアルのよさに、つい手に取ってしまいました。
ウェスティンといえば、絶対に外せない「くるみ入り担々麺」。ドロッとした濃厚なスープがたまらないんですよね。
細麺にスープがよく絡んでいて、ひき肉、ネギ、ニラ、ラー油の相性も完璧。あまりのおいしさに、夏の疲れも吹き飛ぶほどです。
担々麺でリセットしたら、またまたスイーツをいただいていきましょう。
上にのったラズベリーがハートのように見える「ラズベリーマロンシャンティー」。すごくかわいいですね！ スプーンですくうと、クリームとベリーのソースが。さらに、モンブランクリームと栗もゴロゴロと入っています。
続いて「洋なしとチョコレートのタルト’ベルエレーヌ”」。ベルエレーヌはフランスの伝統的なスイーツです。シナモンが香る味わいで、中央にはクリームも。ビターなチョコレートとカカオニブ、さっくりとしたタルトが相性抜群。
そのほか、「かぼちゃのバスクチーズケーキ」「イチジクとクルミのタルト」もいただきました。
肝心のスイーツをすっかり忘れていました。今回のビュッフェでは、秋の味覚で仕立てる3種のパフェが登場しています。
オーダーしたのは「シャインマスカットのパフェ」。フレッシュなシャインマスカットはもちろん、シャインマスカットのシャーベット、クレミアまで味わえるという贅沢なパフェ。溶けてしまうまえに急いで席に戻ります。
トロピカルなソースと凍らせたフルーツも入っているから、スッキリ爽やか。秋の味覚ということで濃厚なスイーツが多い中、リフレッシュできる一品でした。
