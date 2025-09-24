来月4日に新たなシーズンの開幕を迎えるバスケットボール・りそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツです。



4シーズンぶりのチャンピオンシップ進出を目指すチームには5人の新加入選手が加わりました。



このうち長崎県出身でB1長崎ヴェルカでキャプテンも務めていたのが髙比良寛治選手です。





■地元のチームの柱…長崎を出る覚悟

チームの新たなムードメーカーとして存在感を示す髙比良選手を取材しました。

「123ハピネッツ～」



秋田ノーザンハピネッツ新加入の髙比良寛治選手、32歳。



ポジションはシューティングガード。



得点だけでなく、スピードや外国籍選手にも当たり負けないフィジカルを生かした守備力も評価され、ハピネッツに移籍してきました。



出身は長崎県。



地元に5年前に誕生した長崎ヴェルカで、立ち上げ当初のB3時代からキャプテンを務めるなどチームの柱でしたが、地元を離れる決断をしました。



髙比良選手

「自分をまださらにステップアップできると思うんで、ほんとに大きなチャレンジになると思いますけど、その覚悟を持って長崎を出る決断をしてほんとによかったなってこの数か月でも感じてます」

■とにかくしゃべる！髙比良選手のチーム内での立ち位置は？

練習中の髙比良選手はチームメートと、しゃべる。しゃべる。



来たばかりの外国籍選手ともしゃべる。



スタッフとも、しゃべる。



とにかくコミュニケーションをとって、周囲との調和をはかります。



そんな髙比良選手のチーム内での立ち位置は！？



同じく新加入の菅原暉選手とともにチームの関係性を聞くと自らを輪の真ん中に置きました！



髙比良選手

「ピンダーとヤニー（ウェッツェル）は先に来たのでその2人はご飯行ったり」

菅原選手

「みんなと仲いいですよね」

髙比良選手

「この間焼肉行ったときにタンとホルモンを挑戦してもらって」

菅原選手

「おいしいって？」

髙比良選手

「タンはすごいおいしいって言ってましたけど、ホルモンは、ずっとかんでててもいつ飲み込めるか分からないので笑いながら食べてました」

菅原選手

「ヤニーもけっこう日本語覚えようと」

髙比良選手

「『きょうは元気ですか？』って聞いたらワタシハゲンキデスって答えますし」「日本語勉強してるらしいです、家で」

廣田裕司アナウンサー

「髙比良さんはキャラクター的にそういうポジションになるのか」

髙比良選手

「うまくチームを裏でこっそり回せれればなって」

■地域を大切にしたい 長崎時代から変わらない思い

周りを巻き込む力がある髙比良選手は、長崎在籍時代。



長崎名物・皿うどんを地元の高校生に継続的に提供したり、児童養護施設を支援したりと、先頭に立って地域貢献に力を注いできました。



地域を大切にしたいという思いは秋田でも変わりません。



先月、大雨被害を受けた仙北市西木町の上桧木内地区で行われたチームのボランティア活動でも精力的に汗を流しました。



髙比良選手

「来るまであんまり想像してなかったので、けっこうすごい大変ですよね。人いなかったらめちゃくちゃ大変だと思います」



地域のために「すぐに動けるクラブに来てよかった」と話す髙比良選手。



強い覚悟を持って決めたB1で初めての移籍。



「秋田を盛り上げる」その輪の中心となって引っ張ります。



髙比良選手

「いろんな人にいいプラスのエネルギーを与えていって」「どんどんまち全体を盛り上げていけたらなって思いますし、その覚悟を持って来てるので、そこはバスケットボールだけじゃなくていろんなところから、秋田に対して還元していきたいなと思っています」



髙比良選手がハピネッツで迎える新たなシーズンは来月4日開幕です。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



髙比良髙比良選手は、ケガのため今月行われたプレシーズンゲームには出場していませんが、コート上でエネルギッシュなプレーを見せてくれるのが楽しみです。