コンラッド東京の「シェフズ・トリート・フェスティブ・ランチビュッフェ」。七面鳥など、冬の訪れを祝う豪華メニュ−がずらり
コンラッド東京のオールデイダイニング「セリーズ」にて、フェスティブシーズンならではの料理が集結する「シェフズ・トリート・フェスティブ・ランチビュッフェ」を開催。期間は、2025年11月17日（月）から12月24日（水）までの平日および11月24日（月・祝）。
ローストビーフや七面鳥、オマール海老などのビュッフェメニューや豪華な選べるメインを用意。クリスマスを迎える季節を彩るセミビュッフェで、冬の訪れを楽しもう。
冬の訪れを祝う豪華な選べるメイン料理は全5種類
食材のおいしさが光る5種類のメイン料理は、1人1皿お好きなメニューをチョイス。
鴨のうまみと濃厚なトリュフソースが相性抜群のジューシーな「鴨とキャベツのピティヴィエ トリュフソース」、香ばしく焼き目をつけた金目鯛のポワレと、ぶぶあられで食感のアクセントを加えたあんこうの唐揚げの食感や味わいのコントラストが楽しい「金目鯛のポワレとあんこうの変わりパン粉揚げ ハーブとオマールのソース」など、味わい深いメイン料理が揃う。
また、蟹、牡蠣、カレイ、白子といった冬の魚介のうまみが凝縮した心温まる「冬の魚介ブイヤベース」や、中はしっとり皮はパリっとした異なる食感がおいしさを引き立たせる、クリスマスムード満載の「ローストベビーチキン ほうれん草のシュペッツレ マスタードグレイビー」など、冬ならではの料理もお届け。
さらに、追加料金で「国産牛ロースのグリル 里芋のブーランジェ―ル ボルドレーズソース」を選ぶことも。野菜の甘味が国産牛ロースのうまみを際立たせる、シンプルで力強い味わいをぜひご堪能あれ。
フェスティブシーズンにぴったりのローストビーフや七面鳥が登場
ビュッフェスタイルで味わう魅力的な前菜は8種類用意。クリスマスの定番料理ローストビーフを良質な国産牛で提供する「国産牛ロース ペコリーノロマーノとタルトゥファータ」は、低温調理でしっとり仕上げ、塩味の効いたペコリーノロマーノとトリュフをベースにしたソースを合わせてより華やかな味わいに。
「七面鳥とフォアグラのガランティーヌ スグリのソース」は、フェスティブシーズンならではの食材でお届け。フォアグラとひき肉を七面鳥の胸肉で包みこんだ、肉のうまみとしっとり柔らかな口あたりが楽しめる1品。
国産ブリをみかんと合わせた「ブリの炙り ポン酢風味のマスタードヴィネグレット みかんとともに」にも注目。表面を炙った香ばしく脂ののったブリと、みかんの酸味がマリアージュしたメニューで冬の味覚を味わおう。
オマール海老のカクテルや海鮮丼などの海の幸を堪能するアイテムも
海鮮のおいしさがあふれる冬らしいメニューもラインナップ。ノルウェー産サーモンのマリネと北海道産帆立に、白ワインベースのソースと海鮮と相性のよい青りんごを合わせた「マリネサーモンと帆立貝のモザイク トリュフヴィネグレットと青りんごを添えて」は、味だけでなく見た目も楽しめるアート作品のように美しい1皿に。
気分華やぐカクテルグラスで用意されるのは「オマール海老のカクテル カリフラワーパンナコッタ」。オマール海老、コンソメゼリー、カリフラワーのパンナコッタが重なり合い、優しく風味豊かなアイテムに仕立てられた。
日本料理「風花」からは、海の幸を詰め込んだ「海鮮丼」を。鮪、サーモン、鯛に、色鮮やかな野菜や花穂じそを盛り込んだ、フェスティブシーズンを彩る見た目にも美しいメニューをどうぞ。
クリスマスムードを盛り上げるシュトーレンなどのデザートも必見
華やかなデザートも、好きなだけ味わえるビュッフェスタイルで。ブランデーに漬け込んだドライフルーツがたっぷり入った、風味豊かな本格派の「シュトーレン」や、北海道産の生クリームと、たっぷり入った国産いちごにうれしくなる「いちごのショートケーキ」など、クリスマスムードを高めてくれるスイーツもずらりと並ぶのでお楽しみに。
和洋中の彩り豊かな料理やデザートで、心躍るフェスティブシーズンを過ごそう。
◆ビュッフェの会場は？
憧れ高級ホテル28階のオールデイダイニングで、五感に届く優雅なひとときを
汐留にあるラグジュアリーホテル「コンラッド東京」28階にあるオールデイダイニング「セリーズ」。モダンシックな雰囲気が漂うフロアのぬくもりあふれる空間で、さまざまな国々のエッセンスを取り入れたコースや種類豊富なビュッフェを堪能。優雅に流れる時間に身を委ねて。
