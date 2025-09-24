友達にセンスいい！って言われそう。「MoMA Design Store」秋の最新アイテムはプチ模様替えにもぴったり
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMA Design Store」では、10月3日（金）より各店舗とオンラインストアにて、秋の新商品を特集。
“Design for Everyone（誰もが使えるデザイン）」をテーマに、ギフトや毎日の生活にぴったりなアイテムがラインナップします。
どれもカラフルかつポップで、おうちを鮮やかに彩ってくれるものばかり。お部屋の雰囲気を変えたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
MoMA Design Storeの新作キッチングッズがかわいすぎる
愛らしいイタリアのキャラクターにインスパイアされた「ブオーニ アミーチ ベース」（税込3万5200円〜）は、インタラクティブなスタッカブルベース。
耐久性の高い色付きソーダ石灰ガラスのほか、木やフェルト、セラミックで作られたアイテムです。
頭部を外すと花を飾ることができ、頭部を付けるとかわいいオブジェになりますよ。
「クラシック缶モチーフ コースター 4点セット」（税込2420円）は、缶詰にそっくりなコースター。
イワシ、イカ、アンチョビ、エビの4種類の缶詰をイメージしたレトロで遊びごころのあるデザインが、おうちパーティーを盛り上げてくれそうですね。
まるでベアグミのような、「Yummy Bear シュガーボウル レッド」（税込5500円）にも注目を。
楽しく砂糖を収納したりサーブできる、お腹の中の砂糖が透けて見えるシュガーボウルです。
おうち時間が楽しくなるグラス・カップ
「Ichendorf Milano Gesti タンブラー」（税込5280円）は、100年余の歴史を誇るイタリアのガラスブランドによるアイテム。
イエロー/ボルドー、ブルー/レッド、ボルドー/ターコイスの3色がラインナップしており、ダイナミックな色使いと模様がテーブルのアクセントになりそうですね。
手作業で色付けしているというから、その味にも注目してみて。
パーティースタイルには、「Bodum Chunky ワイングラス ブラック/ホワイト 2個セット」（税込4785円）がぴったり。2006年にデザインされたChunky グラスが、ブラック＆ホワイトで再び登場します。
どっしりしたベースとすっきりしたガラス部分の組み合わせがおしゃれで、見た人も思わず魅了されちゃうはず。
きょろきょろしている目がキュートな、「Kyoro Kyoro スタッキングマグ 3点セット」（税込6050円）も見逃せません。
スタッキング可能な日本製のストーンウェアで、イエロー、ブルー、レッドの3個がセットになっていますよ。3色重ねて収納している姿も、かわいらしくて癒されそうです。
お部屋にスタイリッシュな時計を置くのはどう？
お部屋の雰囲気を変えたいなら、「M,S,S. デスククロック」（税込6600円）を取り入れるのはいかが？
文字盤の数字が丸、三角、四角で表現されていて、その組み合わせをよく見ると数字に見えてくるユニークなアイテムです。鮮やかなカラーリングも素敵ですよね。
「COO Cuckoo ウォールクロック」（税込3万3000円）は、クラシックなハト時計がモダンに生まれ変わったもの。
鮮やかなコバルトブルーにオレンジを組み合わせたポップな時計で、ハトが羽をパタパタと開いたり閉じたりするそうです。
お部屋の主役となる時計をお迎えして、プチ模様替えしてみるのもいいですね。
気になる方は、ぜひ秋の新作デザインアイテムをチェックしてみてはいかがでしょう。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
参照元：株式会社ロフト プレスリリース
