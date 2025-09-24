アンダーズ 東京の秋アフタヌーンティーは、抹茶と栗が主役！抹茶オペラ、モンブラン、栗とマッシュルームのキッシュなど
アンダーズ 東京の「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」で人気の季節のアフタヌーンティー。2025年11月1日（土）から30日（日）までは、秋の深まり感じる「抹茶と栗のアフタヌーンティー」をお届け。深みのある抹茶の渋みと香り、そして栗の奥行きのあるコクが織りなす、和と洋の美しいハーモニーを堪能して。
12月からは、華やかなクリスマスを彩る「フェスティブアフタヌーンティー」も開催されるのでそちらもお楽しみに。
秋が深まる11月にスタートする、香り高い宇治抹茶とまろやかなマロンを主役にしたアフタヌーンティー。
抹茶オペラをはじめとする芳醇な抹茶スイーツや、栗とコーヒーのタルトに代表される香ばしい栗のスイーツに加え、栗とマッシュルームのキッシュやひよこ豆フムスのベジタブルサンドイッチなど、秋の恵みを堪能できるセイボリーまで贅沢にラインナップ。
さらに、アプリコットを使用したホワイトチョコレート含む3種のチョコレートバーを楽しめる大好評のテーブルサービス付き。
季節限定の「ほうじ茶と栗のアイスティー」、そのほか豊富なカフェフリーとともに、季節の魅力が詰まったアフタヌーンティーを心ゆくまで楽しんで。
クリスマスを彩る見た目もかわいらしいアフタヌーンティーもお見逃しなく
12月には、フェスティブシーズンの到来に合わせ、チョコレートやベリー、スパイスの香りを贅沢にあしらった華やかなアフタヌーンティーが登場。
祝福ムードを演出するサンタクロースやトナカイをモチーフにした愛らしいスイーツと、旬の食材を使った豪華セイボリーが揃う特別なティーセットをお楽しみに。
◆アフタヌーンティーの会場は？
光の海に浮かぶホテルダイニングで、伝統と新感覚が融合したグリル料理を
虎ノ門ヒルズ 森タワーの高層階にある「アンダーズ 東京」のメインダイニング、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」。シェフこだわりの熟成肉のグリルや、意外性のあるプレゼンテーションで魅せる料理の数々を、息をのむほどに美しい景色を眺めながら体験して。
