【山田美保子のミホコは見ていた！】

「あぁ、２５年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁ。（中略）伝わっていて本当に嬉しかった」とは、公式サイトで２０２５年をもって“コールドスリープ”することを発表したＰｅｒｆｕｍｅのあ〜ちゃんが２１日に更新したＩｎｓｔａｇｒａｍの一文。メジャーデビュー２０周年を祝うファンからの温かいコメントが多数届いたことへの感謝を綴ったのだ。

１８日、公式サイトにて「大切なお知らせがあります」との“予告”があったので、様々な憶測が広がっていたが、多くのファンが３人の決断を受け入れ、理解し、今後も応援していくことを決意した様子が伝わってくる。

思えば、Ｐｅｒｆｕｍｅを好きではないという人に筆者は会ったことがない。業界人気もひじょうに高く、海外でも認められるアーティストでありながら少しも偉ぶることがなく、常に健気で、ベテランになっても“がんばり屋”さん。渉外担当とも言うべきあ〜ちゃんを中心に芸能界での交流も幅広く、バラエティー番組にも理解があるからだ。１２日にも、ＶＡＺが運営する中高生向けＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」にて開催中の大型プロジェクト「めるぷち選抜決定戦２０２５」のスペシャルアドバイザーとして、あ〜ちゃんが登場したときには大いに驚かされた。

そんなＰｅｒｆｕｍｅが「ぽかぽか」（フジテレビ系）の“ぽいぽいトーク”のゲストとして揃って登場したのは１９日のこと。以前ロケで世話になった男性が「ぽかぽか」のスタッフだったからという出演のきっかけもいかにも彼女たちらしくて、番組は終始ほのぼのとした雰囲気で進んで行った。

広島時代の結成秘話やブレイク前の苦労話、さらには今も３人の家族や親戚も含めて月イチで馴染みの店で食事をするなど、３人が本当に仲良しで、連帯感があって強くて太い絆で結ばれていることがわかった１２０分。「女性グループがどうしても活動休止になっちゃうのは『好きな人が被っちゃって』みたいなのはよく聞きました」（あ〜ちゃん）という話まで出てきたので、コールドスリープの理由はそんなことではないこともわかった。

恐らく視聴者の多くが改めて確認したのは彼女たちの“年齢”だったのではないか。髪型も変えず、抜群のスタイルをキープし、唯一無二であり続けた３人は同学年で揃ってアラフォーになる。そんな３人が熟慮を重ねた末の「コールドスリープ」。彼女たちの一大決心を日本中が支持している。