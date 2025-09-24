DeNAは24日、JR 関内駅前に建設中の大規模複合施設「BASEGATE 横浜関内」内に 2026年3月19日（木）に開業する直営施設について、3階建てのエンターテインメント施設とすること、及び正式名称を「THE LIVE supported by 大和地所」の決定を発表した。

「THE LIVE supported by 大和地所」は「毎日が“LIVE”で満たされる、訪れた人々が心をひとつにする街の新しい居場所」をコンセプトに、横浜スタジアムでのプロ野球公式戦の開催有無にかかわらずスポーツをはじめとしたライブエンターテインメントや飲食、グッズを通じて熱狂と感動を提供する、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ。

1階には幅約18m、高さ約8mの大型 LEDビジョンと9つの飲食店舗、2階にはベイスターズをはじめとした横浜のプロスポーツチームのグッズを扱うショップ、3階にはテラス付きのレストランが出店。大型LEDビジョンでは球団主催試合のみならずビジターゲームも放映するほか、バスケットボールやサッカーなどの試合や音楽ライブ等のコンテンツも放映し、“ライブビューイング×飲食×グッズ”の融合により年間を通して横浜の街に賑わいを生み出す。