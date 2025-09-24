ＭＬＢ公式サイトが２３日（日本時間２４日）にＭＶＰの最終模擬投票の結果を発表した（記録は２２日＝同２３日時点）。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が独走態勢だが、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）とマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が大激戦の様相だ。

大谷は１位票を４０票中３６票獲得と圧倒。投手としては６月１６日の復帰後、１３試合に先発し、４１回で５４三振９四球、防御率指標ＦＩＰは２．１２と４０回以上投げた投手でリーグ３位。同サイトは「直近１３回２／３で自責点１、被打球のバレル率もわずか３．９％と極めて低い」と絶賛したが、打者だけでもぶっちぎりだ。

「リーグトップの得点（１４１）、本塁打（５３＝シュワバーと並ぶ）、ＯＰＳ（１．０１５）、ｗＲＣ＋（１７２）を誇り、打撃だけでもＭＶＰ級。そこに投球が加わることで大谷の４度目のＭＶＰ受賞はほぼ確実」と評価した。

２位はフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）で１位票４票を得た。

一方、ア・リーグは「ジャッジとローリーの選択は、球界幹部でさえ判断が難しい」と評されるほどの大接戦。ジャッジが１位票２１票、ローリーが１９票と僅差だ。

ジャッジは直近１４合で６本塁打を放ち、２年連続、４度目の５０本塁打まであと１本。出塁率（４割５分１厘）、長打率（６割７分２厘）、ｆＷＡＲ９．２はメジャー１位だ。打率３割２分６厘はリーグトップで、史上最も背の高い首位打者（２０１センチ）と話題を呼んでいる。

対するローリーは、直近のアストロズ戦３連戦で２本塁打を放ち、チームを２００１年以来となる地区優勝へ大きく近づけた。５８本塁打は球団記録を更新し、捕手として史上初の６０本台到達も視野に入れている。同サイトは「優勝チームの主砲としての実績はＭＶＰにふさわしい」と高く評価している。

同サイトが２０日（同２１日）に発表した球団幹部１４人よる投票ではローリー７票、ジャッジ６票、同点１票の結果だった。スポーツ賭博サイト「ドラフトキングス」のオッズではマイナス１５０で２人は並んでいるが、「ＢｅｔＭＧＭ」はローリーがマイナス１２０でジャッジのマイナス１１０を上回っている。全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の記者３０人による投票はまもなく締め切られるが、ＭＶＰ発表当日まで論争は続きそうだ。