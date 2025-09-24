BTS¡¦JIN¡¢¸¶»ºÃÏÉ½¼¨°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¡¡µ¿ÏÇ¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¡©¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°Õ¸«Ê¬¤«¤ì¤ë
BTS¤ÎJIN¤ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¾øÎ±²ñ¼Ò¡ÖJINI¡Çs LAMP¡×¤¬¡¢¸¶»ºÃÏÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIN¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¹ðÈ¯¿Í¤ÏÆ±¼Ò¤Î¾øÎ±¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGIN¡×¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¥È¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥×¥é¥àÌ£¡×¤È¡Ö¥¹¥¤¥«Ì£¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î22Æü¤Ë¹ñÎ©ÇÀ»ºÊªÉÊ¼Á´ÉÍý±¡¤Ë¸¶»ºÃÏÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Îµ¿¤¤¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¡×¤È°ì³çÉ½¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Öº®Æ±¤Î¤ª¤½¤ì¡×¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¥È¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥àÇ»½Ì±Õ¡Ê¥Á¥ê»º¡Ë¡×¡Ö¥¹¥¤¥«Ç»½Ì±Õ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«»º¡Ë¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¾å¤Ç¤Ï¸¶»ºÃÏ¤ò¡Ö¹ñ»º¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Îµ¿¤¤¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«Ì£¡×À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸¶»ºÃÏÉ½¼¨µÁÌ³¡×Ì¤Íú¹Ô¤À¡£¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥«Ì£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥×¥é¥àÌ£¡×¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¤¬¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ºÅö²Ã¹©ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¸¶»ºÃÏ¤ò¡ÖÌ¤É½¼¨¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÇÀ¿å»ºÊª¤Î¸¶»ºÃÏÉ½¼¨¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§Âè5¾ò¡Ö¸¶»ºÃÏÉ½¼¨¡×¡¢Âè6¾ò¡Öµõµ¶É½¼¨¤Î¶Ø»ß¡×¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¹ðÈ¯¿Í¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸¶»ºÃÏ¤ò¹ñ»º¤È¸íÇ§¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÎ©ÇÀ»ºÊªÉÊ¼Á´ÉÍý±¡¤ÎÆÃÊÌ»ÊË¡·Ù»¡´±¤¬Ë¡¤È¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤Å°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤·¡¢°ãÈ¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï·º»öÎ©·ï¤ª¤è¤Ó¸¡»¡Á÷Ã×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸¶»ºÃÏÉ½¼¨¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢7Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢JINI¡Çs LAMPÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅê»ñ¤·¤¿JIN¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃ±¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊÃ´ÅöMD¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JIN¤È¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯JINI¡Çs LAMP¤òÀßÎ©¡£Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¹ñ»ºÊÆ¤È¥ê¥ó¥´¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¾øÎ±¼ò¡ÖIGIN¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
À½Â¤¤ÏJINI¡Çs LAMP¤¬Ã´Åö¤·¡¢Î®ÄÌ¤Ï¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëTHE BORN KOREA¤Î´Ø·¸²ñ¼Ò¥¤¥§¥µ¥ó¥É¥¬¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤ä¸¶»ºÃÏÉ½¼¨¤Îµõµ¶¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ÇÊüÁ÷³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þJIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¡£BTS¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢°ì»þ¤ÏÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÌ¾»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¼¡¿³ºº¹ç³Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2022Ç¯12·î13Æü¤ËÆþÂâ¡£Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¿·Ê¼¶µ°éÂâ½õ¶µ¤È¤·¤Æ·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2024Ç¯6·î12Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£