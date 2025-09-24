ZEROBASEONE、第5世代“トップティア”の実力証明！米ビルボード6部門で2週連続ランクイン

ZEROBASEONEがビルボードチャートに2週連続でランクインし、“グローバル・トップティア”の存在感を改めて証明した。

【写真】タトゥーがチラ見え…ソン・ハンビンの“美横顔”

アメリカの音楽専門メディア・ビルボードが9月23日（現地時間）に発表した最新チャート（9月27日付）によると、ZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』で6つのチャートに名を連ねた。

ZEROBASEONEは先週、「Billboard 200」で自己最高位となる23位を記録し、第5世代K-POPグループとして最高順位を再び更新。世界有数の音楽市場であるアメリカにおいて新たなK-POPの歴史を刻み、グローバルな影響力を実感させた。

（写真提供＝WAKEONE）

勢いに乗るZEROBASEONEは今週も『NEVER SAY NEVER』で「Emerging Artists」4位、「World Albums」4位、「Top Current Album Sales」11位、「Top Album Sales」12位、「Independent Albums」37位、「Artist 100」79位を記録し、計6つのチャートに2週連続でランクインする快挙を達成した。

『NEVER SAY NEVER』は、平凡な現実の中でも特別な何かを夢見る人々に、“諦めなければ不可能はない（NEVER SAY NEVER）”という強烈な応援メッセージを伝えるアルバムだ。ZEROBASEONEはカムバックと同時に国内外の主要チャートで前人未踏の記録を打ち立て、“グローバル・トップティア”として多方面で活躍している。すでに「6作連続ミリオンセラー」を達成した彼らは、タイトル曲『ICONIK』で音楽番組6冠を獲得し、グランドスラムを達成。日々アイコニックな成長ストーリーを描き続けている。

なお、ZEROBASEONEは10月3日〜5日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'」を開催する。「HERE&NOW」のソウル公演はファンクラブ先行予約のみで全3公演が完売しており、ファンの熱い声援に応える形で視野制限席まで追加オープンした。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。