巨人は２４日、近藤大亮投手が今季限りで引退すると発表した。

オリックスから２３年１１月に金銭トレードで巨人に移籍するも昨季は１軍登板なし。「今年ダメなら引退する」と覚悟し今季に臨んだが、３月１３日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を断裂。マウンドにもう一度上がることを目指し、懸命にリハビリに取り組んできた。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）が現役最後の登板となる見込みとなっている。

近藤は球団を通じて「今シーズンは『今年活躍できなかったら引退する』という覚悟を持って臨み、その覚悟を周囲の人たちにも伝えていました。自分の言葉に責任を持ちたいと思い、今季限りでユニホームを脱ぐ決断をしました。ただ、僕の今シーズンは終わっていません。やり残したことがまだあります。オープン戦で右肩を痛め、復帰の前例がない怪我（けが）とも言われましたが、自分が前例になるという気持ちでリハビリに励んできました。支えていただいた方々への恩返しのためにも、もう一度マウンドに上がるまで、全力を尽くしていきたいと思います」とコメントを発表した。

◆近藤 大亮（こんどう・たいすけ）１９９１年５月２９日、大阪府生まれ。３４歳。浪速から大商大、パナソニックを経て２０１５年ドラフト２位でオリックス入団。２年目の１７年から３年連続で５０試合以上登板。１７年１１月に侍ジャパンでアジアプロ野球チャンピオンシップ優勝に貢献。２０年９月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成選手契約。２２年４月に支配下復帰。２３年１１月に金銭トレードで巨人移籍。１７７センチ、８０キロ。右投右打。年俸３５００万円（推定）。