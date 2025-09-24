◆米大リーグ ガーディアンズ５―２タイガース（２３日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

ア・リーグ中地区首位攻防戦で２３日（日本時間２４日）、ホームのガーディアンズがタイガースに逆転勝ちして先勝。首位タイに浮上した。

タイガース先発は昨季投手３冠で今季１３勝のエース左腕スクバル。難攻不落の相手に対しガーディアンズは、０―２の６回に先頭のクワンがバントヒットで出塁。マルティネスが送りバントをしたところ、スクバルが股間からトリッキーな送球をして悪送球。無死二、三塁とチャンスを広げ、ラミレスが三塁適時内野安打を放って１点を返した。続くフライの打席でスクバルが暴投し、２―２の同点に追いついた。その後１死二塁でスクバルが痛恨のボークで走者は三進。アリアスの一ゴロの間にラミレスが生還し、３―２と逆転した。

スクバルをＫＯしたガ軍は７回にもシュニーマンが２点適時打を放って突き放した。

ガーディアンズは７月８日でタイガースに１５・５ゲーム差をつけられていた。前日まで直近１７試合で１５勝。９月開始時にあった１０・５ゲーム差を追いついてしまった。

この日の勝利で直接対決成績で勝ち越し。ＭＬＢ史に残る大逆転が現実味を帯びてきた。