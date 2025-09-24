“恋人”になった人気俳優、お気に入りは“部屋でパジャマ姿の2人”のシーン：２５時、赤坂でSeason２



人気BL漫画ドラマ化、待望の続編！芸能界を舞台に俳優同士の甘く切なく美しい恋を描く、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason２」（毎週水曜深夜1時）の制作発表会見が行われ、W主演の駒木根葵汰、新原泰佑をはじめ、宇佐卓真、南雲奨馬、夏生大湖が登壇した。



【動画】Season２タート記念！今だけ前作配信「２５時、赤坂で」





人気俳優・羽山麻水(駒木根)と新人俳優・白崎由岐(新原)のもどかしくも切ない恋が国内外で大好評を博したドラマ「２５時、赤坂で」。恋人同士となった2人の日常や、それぞれ俳優として成長した仕事での奮闘や葛藤を描く続編が、いよいよスタート！





待望のSeason２に、「素直に嬉しかったです。自分たちだけではなく視聴者の皆さんが根強く応援し続けてくれた結果です」（駒木根）、「皆さんが愛してくれた前作を上回るSeason２ができたらいいなと思います」（新原）など、続投の4人はにこやかに喜びを。和やかな空気の中、ひとり緊張していたのが、今作から参加した黒木蛍太役の夏生大湖。実は、こうしたドラマの会見自体が初めてだという夏生に、4人は「シーズン1から出てたよね？(笑)」と笑いを誘い、夏生の肩の力も抜ける。夏生は「奨馬はビジュアル的にすごくしっかりしている人なんだろうなってイメージだったんですが、いざ会ってみたらすごく天然ですよね(笑)」と南雲の意外な一面を明かす。すると、前作から先輩後輩役として関わりの深い宇佐が「…と思うでしょ？そこからもう一周すると、意外とすごいヤツなんだよ」と。さらに駒木根も「僕もSeason２で気づいたけど、この5人の中で本当にしっかりしている人を選べと言われたら奨馬を選ぶ」と言うと、新原も「僕も」と同意。「俳優として成長した」など褒められまくった南雲は照れまくり。また、仲の良さに加え、今作はよりチームワークも良くなり、それぞれが俳優としての経験も重ねたことで、前作よりも“芝居の深い話”が出来たと共演者陣が声をそろえる。さらに、成長したのは芝居だけでなく筋肉も!?現場の“筋トレ番長”南雲に、同志の夏生も加わったことで、現場では筋トレや体作りの指導で盛り上がったそう。タイトルにちなみ、「5人で遊ぶとしたら“何時”に“どこに”行く？」との質問には、「“夜11時に、スポッチャで”それぞれ得意なスポーツで対決をしたいです」と南雲。ちなみに南雲はロデオが得意とのこと。これを聞いた「運動が苦手」だという新原は「スポッチャのゲームセンターで戦ってもいいですか？」と得意なゲームでの対戦を希望。そんな新原は「夜8時くらいにみんなで飲みに行きたいです」と提案し、全員が賛成し盛り上がった。



それぞれのイチ押しシーンについてのトークも。





駒木根と新原は2人とも、部屋でのパジャマ姿の羽山と白崎のラブラブなシーンをチョイス。「2人のちょっとした生活感が出てるなと思い選びました」という新原は、「以前は家に行くことすらドキドキしていた由岐ですが、それがどんどん当たり前になって、少しずつ距離が縮まっていく2人が描かれています」と今作の象徴的なシーンを。



駒木根も「以下同文です(笑)」と、新原に同意。こうした2人の空気感は「お互いの中に流れている時間を、撮影が始まる前に2人で話し合いながら作っていきました」（新原）、「恋人になってからの世界は僕的にも未知数だったので、どういう関係性なのかなど監督も交えて話して作り上げました。素敵なシーンをたくさん皆さんにお届けできると思います」と裏話とともに見どころも。



数あるシーンの中から、2人ともパジャマ姿を選んだのは全くの偶然。もちろん他の衣装もたくさんあり、今作では超人気俳優と人気俳優に成長したため、前作よりおしゃれになっているそうで、新原は「白崎の服に麻水さんのエッセンスが入っていて。“麻水さんに選んでもらったのかな”と感じる服もあります」と注目ポイントを教えてくれた。





宇佐と南雲はグランピング場でのシーンを。「風があってなかなか花火がつかなかった！」と撮影裏話を明かしつつ、「駒木根さんと新原さんが撮影中、南雲と2人で芝生に寝転がって黙って星を見上げた時間はなんかよかった」（宇佐）、「前作から4人でのシーンが大好きで、お互いツッコんだりしながら、でもお芝居になると真剣にやる。そういう空気が今回もできたのが嬉しかったです」（南雲）と振り返った。





夏生はオーディションのシーンを。「本当のオーディションくらい…それ以上に緊張して、（新原と）2人で『緊張するね』と話しながら撮影しました」と思い出を。すると新原が「大湖くんはすごく熱くて。翌日早朝から撮影があるのに、深夜1時くらいに電話かけてきて『明日のシーンについて話したい』って。そこからつかまること1時間…」と暴露。夏生は「その節は本当にごめんなさい〜！」と謝り、2人で微笑みあった。



最後に、「前作を越えなければいけないという責任の中、皆さんに胸張って届けられるよい意識して作り上げてきました。手応えを感じておりますので、僕自身待ち遠しいです」（駒木根）、「スタッフ、キャスト、大勢の方と作品を作り上げましたが、なにより駒木根葵汰さんともに歩んでいる時間が、この作品の核となる時間だと思い、なによりも大切にしてきました。作品に込めた俳優として伝えたい思いも感じてもらいながら『２５時、赤坂で』の沼に落ちていただきたいと思います」（新原）と伝え会見を締めくくった。





待望の続編、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason２」（毎週水曜深夜1時）スタートに先駆け、物語の始まりとなった前作「２５時、赤坂で」を、「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！Season2スタート前にぜひ！



