「なんで俺がこんな目に…」〈年収900万円〉〈勤続30年超〉55歳部長、新社長の「とんでもない指示」で老後暗転へ

人生100年時代、70歳を過ぎても働き続けることは珍しくなくなりました。ですが、実際には50歳を過ぎたあたりから、サラリーマンの環境に変化が起き始めます。何も準備をせずに漫然と働いていると、思わぬ落とし穴にはまることも――。今回は、その現実を見ていきましょう。

生え抜き社員の55歳Aさん、「新社長就任」で状況が一変

「年金をもらったら仕事はおしまい」――そんな時代はすっかり過去のもの。今や多くの人が65歳を過ぎても働き続けています。

その中には、「生活のために仕方なく」という人もいれば、「まだ社会とつながっていたい」と前向きに働く人もいます。いずれにしても、年齢とともに働き方が変化していくのは避けられません。

その変化は、何も定年だけではありません。たとえば、現役時代、会社員に大きな影響を与えるのが「役職定年」という制度です。部長や課長といった役職者が、一定の年齢に達するとポストを降ろされる仕組みで、たいていの場合は55歳前後で適用されます。

役職定年によって手当がなくなり、年収が大きく下がるのが一般的。若手にチャンスを与え、人件費を抑えるという企業側の狙いは理解できますが、当事者にとっては厳しい現実となります。

そのことを痛感したのが、地方の商社に勤めるAさん（仮名・55歳）でした。大学卒業以来、一度も転職せずに同じ会社で働き続けてきたAさん。突出した成果を上げたわけではありませんが、同期が次々に転職していくなかで残った結果、年功序列の流れに乗り、部長職に就くことができました。

年収は900万円。会社の規模を考えれば十分すぎる収入で、妻のパート代を含めると世帯年収は1,000万円以上。駅近の高級分譲マンションを買い、娘を私立中学に通わせる余裕もありました。

ところが、70代後半と高齢になった社長が退き、その息子（49歳）が社長に。その交代で状況は一変します。新社長は、旧態依然とした会社を立て直すと宣言。掲げた改革の一つに「役職定年制の導入」があったのです。

「定年退職するまでは、ずっと安泰」の落とし穴

役職定年制度の導入により、55歳以上の役職者は全員役職を外れ、一般社員として勤務することに。Aさんもこの制度の対象となり、年収は一気に3割減の600万円台に。役職手当は消滅したうえ、退職金や賞与も再計算され減額されることになりました。

「なんていう横暴だ……」 顔面蒼白になったAさんは思わず社長に直談判しました。

「30年以上この会社のために尽くしてきたのに、あまりに残酷ではないですか」と。しかし返ってきたのは冷ややかな言葉でした。

「本当に誠心誠意働いて、会社に貢献してきたといえますか？ Aさんの評価は芳しくないと聞いていますよ。不満なら残っていただく必要はありません」

愕然としました。部下に任せきりで過ごしてきたツケが回り、いまさら一般社員としてバリバリ働けるスキルもありません。貯金は700万円。ローンを抱えるマンション、教育費のかかる娘。これまでの生活は「これからも収入が増える」という前提で成り立っていたのです。

役職定年は、その前提を崩してしまったのです。

「これからどうしたらいいんでしょうか……」。途方に暮れながらも、今の会社にしがみつくしか選択肢はないと言います。

Aさんのケースは決して特別ではありません。役職定年は多くの企業で導入されており、誰にでも起こりうる現実です。また、時代は「70歳まで働く」ことが当たり前になりつつあります。働ける場があること自体は希望でもありますが、その内容や待遇が想定通りとは限りません。

大切なのは、「会社も自分も変化する」という事実を早めに受け入れて、準備をすることです。Aさんはぬるま湯につかるように漫然と働き、マネープランも楽観的でした。役職定年は想定外だったかもしれませんが、何が起きても大丈夫なように50代前半からスキルを磨き直したり、きちんと家計管理をしたりしていれば、これほど困ることもなかったでしょう。

Aさんが痛感したように、これからの時代は「年齢を重ねても働き方を変えながら生きていく」のが現実です。健康を保ち、スキルを更新し続けること――それが長い人生を支える、いちばんの保障なのかもしれません。