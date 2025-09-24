「妻のために残しておいたはずの保険金が、1円も届かない」――。そんな信じがたい事態が現実に起こります。古い保険証書を見返せば、受取人は前妻のまま。契約者自身は「変更済み」と思い込んでいたのです。今回は、アラカン世代に起こりがちな"受取人放置リスク"を事例に解説し、今すぐ見直すべきポイントを整理します。

52歳で再婚…唯一の不安は「万が一の時に妻が困るかも…」

元商社営業部長の佐藤修一さん（仮名・67歳）は、長年にわたり会社一筋で働いてきました。バブル期の頃には年収800万円を稼いでいましたが、激務と出張続きが原因で48歳で離婚。慰謝料と財産分与で蓄えの大部分を失いました。

その後、52歳で看護師の恵子さん（現65歳）と再婚。恵子さんは亡き母から相続した都内の戸建て住宅を所有しており、修一さんは「今度こそ家族を大切にしたい」とその家に入る形で新生活を始めました。

転職の影響もあり、60歳定年時の年収は600万円台、退職金はわずか500万円ほど。65歳になるまでは、1年契約の年収240万ほどでなんとか繋ぎましたが、結局貯蓄は退職金の500万円のみとなりました。

年金は月額18万円、妻の恵子さんの分を含めて月29万円程度。「恵子さんの家があるから住居費はかからないし大丈夫」と考えていた修一さんでしたが、唯一の不安は「自分が先に逝ったとき、妻を困らせるのでは」という点でした。

「優しい夫」の思い込みが招いた、1,000万円消失の悲劇

というのも、遺された恵子さんが受け取れる年金は遺族年金を含めても月額12万円弱。500万円の遺産だけでは申し訳ないという気持ちがあったのです。

そこで頼みの綱にしていたのが、30代で加入した終身保険1,000万円でした。「これがあれば、万が一のときにも恵子は困らない。受取人もちゃんと変更済みのはずだ」――そう信じていた修一さんは昨年春、庭仕事中に急性心筋梗塞で急逝しました。

葬儀後、保険金請求の準備を始めた恵子さんは愕然とします。30年以上前の保険証書に記載された受取人は、前妻のままだったのです。

「主人は『受取人は恵子に変えてある』と何度も言っていました。きっと変更しているはず、とすがる思いで保険会社に確認したものの、変更されていなかったんです……」

結局、1,000万円は前妻に支払われ、恵子さんには1円も残りませんでした。修一さんが最も大切に思っていた人を、経済的に困らせる結果になってしまったのです。

アラカン世代に潜む"契約放置リスク"の実態

修一さんのような「受取人変更の思い込み」は珍しくありません。生命保険は「契約者」「被保険者」「受取人」の三者関係で成り立ち、受取人変更は正式な手続きが必要です。「変更したつもり」では一切効力を持ちません。

公益財団法人生命保険文化センターの「2022（令和4）年度 生活保障に関する調査」によれば、60代の生命保険加入率は男女ともに約8割以上と非常に高い水準にあります。しかし、30代・40代で契約したもので、数十年放置されているケースも少なくないことでしょう。

思い込みが生まれる主な要因は次の通りです。

●複数契約の管理不備：更新型の契約は更新時に見直すが、終身保険は放置するケースも。「一度入れば安心」という意識から、保障内容を何十年も確認しない人が少なくありません。

●転職・再婚時の手続き漏れ： 住所変更は行っても、受取人変更まで気が回らないケースも。特に男性は「保険は妻任せ」と言いながら、実際には誰も管理していない場合があります。

●払済・減額時の誤解： 契約内容変更時に「受取人も自動変更された」と勘違いするケースが多いのですが、払済変更は保険料停止のみで、受取人はそのまま継続されます。

●持ち家による油断：「家賃がかからないから大丈夫」と安心してしまいがちですが、現実には固定資産税やメンテナンス費用など数十万円単位の出費が定期的に必要です。年金収入だけでは対応できず、思わぬ負担になるケースも少なくありません。

さらに、個人年金保険でも同様のトラブルがあります。横浜の田中さん（69歳）は、35年前に加入したいわゆる“お宝保険”の個人年金で、死亡時の受取人を40年間変更せず放置。その結果、疎遠な兄弟に支払われてしまいました。「個人年金だから死亡時のことまで考えていなかった」と妻は振り返ります。

今すぐ実践！保険見直し3つのステップ

悲劇を防ぐため、60歳を過ぎたら以下の手順で契約の総点検を行いましょう。

ステップ1：全契約の受取人確認

全ての保険証書を確認し、死亡保険金・個人年金の死亡給付金・医療保険の受取人が現在の意思と一致しているかチェック。複数契約がある場合は一覧表を作成し、「契約内容」「受取人」「最終確認日」を記録しておきましょう。

ステップ2：夫婦での情報共有

保険管理を一方に任せきりにせず、「誰がどの保険を請求できるか」を共有。保険金請求には、保険会社によって死亡診断書、印鑑証明書、戸籍謄本などの必要書類が異なるため、準備リストも作成しておくことをお勧めします。

ステップ3：定期的な見直し

生命保険の加入状況について、保険会社から1年に一度送られてくる書類（あるいはSMS）を必ず確認すること。結婚・離婚・転職・住所変更などの変化があった場合はすぐに見直しを。前婚で子がいる場合は遺留分問題もあるため、公正証書遺言を作成するなどの対策も合わせて検討しましょう。

生命保険は「大切な人に安心を残す」制度ですが、放置すれば意図しない相手に渡る危険があります。特に貯蓄が限られるアラカン世代にとって、保険金は最後の砦。今すぐ証書を確認し、「本当に渡したい人」に届く状態か夫婦でチェックしてください。修一さんの悲劇を繰り返さないためにも、「今すぐ」の行動が何より大切です。

三原 由紀

プレ定年専門FP®