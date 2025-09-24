井戸田潤の妻・蜂谷晏海、第2子の性別“ハンバーグ”方式で発表 サプライズに「うれしい」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）が24日までの自身のYouTube「ハンバーグ師匠チャンネル」を更新。第2子の性別を公表した。
【動画】“ハンバーグ方式”でサプライズ「性別」発表→井戸田潤の反応
動画は「【２人目の妊娠】検診の結果を伝えた時の夫の反応をこっそり撮ってみました。」と題した内容で、妻でモデルの蜂谷晏海（33）で「2人目の性別判明！サプライズ報告したら夫はどんな反応をするのか」とテロップで紹介。食事中のシーンを撮影し、「なんと性別がわかりました」と報告した。
海外などで性別発表を伝えるイベント「ジェンダーリビール」は、ケーキの中がいちごの場合が女の子、キウイの場合が男の子となる。蜂谷は「そのハンバーグバージョンです！」と紹介し、「（ハンバーグの中身が）卵だったら男の子、チーズだったら女の子」と伝えた。
井戸田が慎重にナイフを入れると「卵！」と叫び。蜂谷は「男の子でーす！」とうれしそうに報告すると、井戸田も「うれしい！弟？かわいい」と喜んだ。その後、ハンバーグをおいしそうにほおばり「うまい」とさらに喜んだ。
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生し、また今年7月には蜂谷が自身のインスタグラムを通じて第2子を妊娠したことを発表した。
