【マリメッコ日本限定】Neat bag新作が登場♡秋色Unikkoデザインに注目

フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、人気バッグシリーズ「Neat bag」に日本限定デザインが登場します。深みのあるブラウンにダークネイビーのUnikkoをあしらったシックなカラーは、秋の装いにぴったり♡クロスボディS・Mサイズとフォンポケットの3型で展開され、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍。先行販売は9月26日(金)からスタートします。

秋色Unikkoが映える日本限定デザイン

Neat bagはパッカブル仕様で機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。今回の日本限定モデルは、秋を感じさせるブラウン×ダークネイビーのUnikko柄。

タウンユースはもちろん、旅行やショッピングにも活躍します。シンプルな装いに華やぎをプラスし、シーズンムードを盛り上げてくれます。

ラインナップと価格をチェック

Neat phone pocket

価格：14,300円

Neat bag S（日本公式オンラインストア・Rakuten Fashion限定）

価格：15,400円

Neat bag M

価格：17,600円

今回登場するのはクロスボディSサイズ・Mサイズ・フォンポケットの3型。いずれも秋の装いに合わせやすい落ち着いたトーンで、日常から特別なシーンまで幅広く使えます♪

発売日と販売チャネル

先行販売は2025年9月26日(金)から、マリメッコ日本公式オンラインストアとRakuten Fashionにてスタート。

一般販売は10月3日(金)より全国で展開されます。なお、Sサイズは公式オンラインストアとRakuten Fashionのみの限定発売となるので、見逃さないようにチェックしてください。

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

秋のおしゃれに寄り添うマリメッコの日本限定バッグ

秋のワードローブに合わせやすいカラーと、機能的なデザインが魅力の「Neat bag」日本限定モデル。先行販売は9月26日から、一般販売は10月3日からスタートします。

日常使いから旅行、特別なお出かけまで活躍する万能バッグを、この秋のおしゃれの相棒に加えてみてはいかがでしょうか♡