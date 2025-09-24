宇宙から撮影した台風１８号（ラガサ）の様子/Kimiya Yui/X/@Astro_Kimiya

（ＣＮＮ）猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）が中国南部に接近している。フィリピンで大きな被害を出した台風は、香港、マカオ、深セン、広州といった大都市の南部を通過して、２４日午後には広東省の西部に上陸する見通し。

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在している日本人宇宙飛行士の油井亀美也さんは、南シナ海の上空で発達した巨大な渦巻きの写真を撮影した。２１〜２３日にかけて人工衛星から撮影された画像も、フィリピン上空で渦を巻く巨大な台風の姿をとらえている。

ラガサは風速およそ７４メートルの猛烈な勢力に発達して２２日にフィリピン北部カガヤン州のパヌイタン島に上陸。カラヤン島やルソン島では暴風や豪雨の影響で住宅の損壊や道路の寸断、土砂災害などの被害が発生した。現時点で被害の全容はつかめていない。

その後勢力はやや衰えたものの、風速約６０メートルの猛烈な勢力を維持している。２４日未明には暴風を伴って香港に接近。香港気象台は同日、最大４メートルの高潮が発生する恐れがあるとして警戒を呼びかけた。

広東省は台風の接近に備えて厳戒態勢に入った。広州や深センなどの大都市では学校や職場が閉鎖され、公共交通機関も運行を中止している。

台湾でも台風の影響で少なくとも２人が死亡、２８人が負傷し、３０人が行方不明になっている。