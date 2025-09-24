あの、アンチからの誹謗中傷は“スクショ全部撮る”理由「絶対に逃がさない」

歌手・タレントのあのが、9月23日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。自身に寄せられる誹謗中傷について、スクショする理由を語った。



番組には、前回に引き続きシンガーソングライターのオーイシマサヨシがゲスト出演。オーイシは“人に見せられない快感な行為”を聞かれ、悪口や誹謗中傷の類いは心を痛めているものの、「そいつのプロフィールまで行って全部」スクショしてお気に入りのフォルダに入れていると語る。



すると、「ぼくも撮るわ」と同意したあのは「全部撮る。アンチ系は撮る」とコメント。スクショを撮る理由は「ネタになるかな、とか。あと『絶対に逃さないぞ』みたいな。『逃がさないぞ』『許さないぞ』。利用したい。それを見てぼくも、絶対こいつらが唸るくらいまで頑張ろうとか思えるから、（スクショを）撮っちゃいます」と語り、オーイシも「まったく同じ」と頷いた。