2023年11月に61歳で亡くなった「愛は勝つ」で知られるシンガー・ソングライターのKANさんの公式Xアカウントが、誕生日の24日に「お誕生日ありがとうございばでございばす」と投稿した。

公式Xが、KANさんの過去のプロフィル写真などを並べた写真を投稿すると、ファンは歓喜。「KANさん、お誕生日おめでとうございます」「貴重な写真がうれしいプレゼント」などの投稿が相次ぎ、X上では「KAN誕生日」がトレンドのニュースに急浮上。亡くなって2年近くがたつ中、その人気が不滅であることが証明された。

KANさんは、23年3月に公式ホームページで「洒落にならない御報告です。『がん』が見つかりました」と報告。2年秋に発症した腹痛が数週間継続したため検査を繰り返した結果「深刻な雰囲気になり、大きな病院に移って、更に多様な検査の後、組織摘出手術、病理検査の結果、2023年2月、『メッケル憩室癌』と診断されました」と公表。コンサートツアーを中止した。「どうか、心配ではなく、どうぞ、楽観していただければと思います。皆さまに楽観していただけることが、きっと大きなエネルギーになる、そんな気がしています。この件をサラッと洒落にしながら演奏する日を常にイメージします。では、股。KAN2023／03／18」とファンに呼びかけていた。

KANさんは1962年（昭37）9月24日、福岡市生まれ。90年にアルバム「野球選手が夢だった。」を発表。同アルバムの収録曲「愛は勝つ」が、翌91年にフジテレビ系「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」のエンディングテーマとなり、シングルで200万超の大ヒット。同年の日本レコード大賞（ポップス・ロック部門大賞）を受賞し、NHK紅白歌合戦にも出場した。