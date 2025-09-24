この秋、あなたの知らない和歌山市の魅力に触れる旅へ出かけませんか？ 2025年10月1日から、和歌山市のまちなかを舞台にした回遊イベント「IN THE LOOP 2025」が開催されます。このイベントは、和歌山市のイベントや観光スポットを、歩きや公共交通機関を利用して巡るもので、今年で7回目を迎えます。期間中は、地元の人との交流を楽しむ「まち歩きツアー」などが実施されるほか、今年はJR西日本のアプリ「WESTER」を使ったデジタルスタンプラリーも同時開催。スタンプを集めれば、抽選で和歌山の魅力が詰まったギフトボックスや、もれなくもらえるWESTERポイントなど、豪華な賞品が当たります。

歩いて、電車で、バスで和歌山市の魅力を再発見

「IN THE LOOP」は、和歌山市のまちなかエリアで秋に開催されるさまざまなイベントを目指してまちを巡るという趣旨で、2022年度にスタートした取り組みです。暮らす人々の日常に触れる「まち歩きツアー」や、デジタルスタンプラリーなどが実施されます。IN THE LOOP 2025の開催期間は2025年10月1日(水)〜11月30日(日)までの2ヶ月間です。

「WESTER」デジタルスタンプラリー

JR西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」を利用して、期間限定のデジタルスタンプラリーが実施されます。このスタンプラリーは「WESTER ウォーキング部 2025」の期間限定企画で、イベント会場を含む各スポットを巡ってスタンプを集めると、抽選で賞品がプレゼントされます。スタンプラリーの期間は10月1日(水)〜12月31日(水)までです。

【3ステップで簡単！】WESTERスタンプラリー参加方法

賞品ゲットのチャンスがあるデジタルスタンプラリーへの参加は、以下の3ステップで完了します。

1、アプリをダウンロード

まずはJR西日本の移動生活ナビアプリ「WESTER」をスマートフォンにダウンロードします（無料）

2、ICOCA番号を登録

アプリ内の「おトクにGO!」から「WESTER ウォーキング部 2025」を選び、お手持ちのICOCA番号を登録します

3、スポットを巡ってスタンプゲット！

対象のイベント会場や観光スポット、駅・バス停などを訪れてスタンプを集めましょう。集めたスタンプに応じて、プレゼントに応募できます。

スタンプラリーの応募条件と賞品

今回のスタンプラリーでは、集めるスタンプの種類によって2つの賞に応募できます。

【まち・海・山の魅力を満喫！】IN THE LOOP 2025 5スタンプ賞

イベント会場や観光スポット、店舗などのスタンプを5つ集めると、和歌山市の魅力をテーマにした「まち」「海」「山」の詰め合わせボックスが抽選で合計15名様に当たります。応募口数はスタンプ5つごとに増え、集めるほど当選確率がアップします

【もれなくもらえる！】レール&バスでGO! 4スタンプ賞

対象の駅やバス停のスタンプを4つ（JR和歌山駅のスタンプが必須）集めると、条件達成者全員にもれなくWESTERポイント200ptがプレゼントされます。こちらは条件を満たすと自動で応募が完了します

IN THE LOOP 2025 一部のイベント

和歌山市で開催される「IN THE LOOP2025」の実施期間は、2025年10月1日(水)〜11月30日(日)までです。歩きや公共交通機関を利用して街を巡るイベントに加え、抽選で賞品が当たるデジタルスタンプラリーも実施されます。和歌山市内では以下のようなイベントが開催されます。

市堀川夜市

和歌山市の京橋親水公園に、様々な屋台が集まる夜市を毎日開催。“屋台がある水辺の風景”をつくり、水辺の利活用及び賑わいの創出を図ります。

2025年10月1日(水)~11月30日(日)毎日17:00~22:00、京橋親水公園

市堀川夜市のイメージ

城前ひろばマルシェ

和歌山城を眺めながらゆったり楽しめるマルシェです。 キッチンカーや飲食店ブースなどが集まります。

2025年10月18日(土)~10月19日(日) 11:00~16:00、城前広場

城前ひろばマルシェのイメージ

JR/南海電鉄/和歌山電鐵ハイキングイベント

JR布施屋駅から和歌山電鐵伊太祈曽駅まで歴史的なスポットをガイドと巡るウォーキングイベントです。

2025年10月18日(土) 9:30〜、[要申込]参加費500円/定員50人/和歌山電鐵Webページで受付中

大新ピクニック

大新公園の桜並木の下で開催している、手作り感のあるマルシェです。

2025年10月19日(日) 11:00~16:00、大新公園

大新ピクニックのイメージ

シエキノカワでピクニック&キャンプ

和歌山市駅から歩いて行ける紀の川河川敷で、ピクニックやBBQ、キャンプ、カヌー体験、遊び体験などを提供し、身近な水辺のオープンスペースの魅力に親しんでもらうイベントです。お子さまから大人まで、秋の河川敷でのゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

2025年10月18日(土)、紀の川第5緑地「シエキノカワひろば」河西橋付近・一部は申込が必要

シエキノカワでピクニック&キャンプのイメージ

ぶらくりハロウィンナイト

ぶらくり丁商店街でハロウィンイベント！さまざまな出店者さんのブースや音楽などのライブ、仮装で来場するとプレゼントなどもあります。

2025年10月31日(金) 16:00~21:00、ぶらくり丁商店街

期間中は、この他にも様々なイベントが予定されていますので、詳しくは「IN THE LOOP 2025」の公式HPでお確かめください。

7回目の開催を迎え、ますますパワーアップする和歌山市の秋の恒例イベント「IN THE LOOP」。ただ観光地を巡るだけでなく、デジタルスタンプラリーを通じてゲーム感覚でまち歩きを楽しめるのが大きな魅力です。スマートフォン片手に、おトクに、そして深く、和歌山の魅力を再発見できるこの機会。次の休日は、電車やバスに乗って、新しい和歌山を探しに出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：まちなかエリアプラットフォーム和歌山、JR西日本、都市再生機構、IN THE LOOP）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）