

紅茶は健康に良い？ 悪い？ 世界中で研究されている紅茶の健康効果について、最新の知見に基づいて解説します（写真： misako／PIXTA）

紅茶が健康に悪いという話はあまり聞かないかもしれませんが、腎結石のリスクなどと結びつける話もあります。紅茶とはどう付き合えばいいのでしょうか。

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書籍『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、紅茶についての最新の知見を紹介してもらいます。

紅茶は実は健康に悪い？

紅茶は健康に良いという見方が多いかと思いますが、悪いという話もあります。具体的には、腎結石を増やしたり、歯や骨を脆くする、といいます。これは本当なのでしょうか。





紅茶と腎結石に関しては、栄養素の観点からは「シュウ酸」により説明されます。腎結石の多くは「シュウ酸カルシウム結石」です。なので、腎結石予防のためにはシュウ酸の摂取量を減らしたほうがよい、というのは理にかなっています（※1）。

しかし、栄養素＝食材ではありません。紅茶と腎結石について、直接的に評価した研究をみてみましょう。

実はヒトにおいて、「紅茶が健康に悪い」とした研究結果は、実際にあります。例えば、一つは中国北京の病院で行われた研究で、100人ずつの腎結石あり/なしの患者を比較したものです。腎結石ありの患者の方が定期的に紅茶を飲む人が多かった、と結論しています（※2）。

しかし、この研究がどれほど信頼に足るかというと、まったく当てになりません。いくら医学誌に発表されている論文であっても、信頼に足るものと足らないものがあります。そもそも数百人というのは、ヒトを対象とする研究では少なすぎます（ふつうに考えて、数百人の研究で普遍的なことが言えるわけありませんね）。

実は「紅茶と健康」のような誰もが気になるトピックは、世界中で研究されています。その世界中の研究をまとめた報告などによると、むしろ腎結石の予防効果が示唆されています（※3、※4）。

ただし、だからといって「そうか、紅茶を飲んでも腎結石になることはないんだ！」と結論するに至らないところが、食事学の難しいところです。

まず、上で紹介した「世界中の研究をまとめた報告」の結論は、あまり信頼性が高くありません。これはどういうことかというと、人によって影響が異なる可能性が示唆されているということです。

科学的根拠から平均的に紅茶によって腎結石予防効果があるとしても（実際にそう示唆されています）、それを「あなたへの効果」や「日本人の効果」として解釈するにはあまりに心もとない、という話になります。

紅茶と腎結石のエビデンスを読み解く

腎結石に関しては、食事からのシュウ酸がその形成に寄与することはほぼ間違いありません。実際にガイドラインでも「腎結石の再発予防」として食事からのシュウ酸を避けることがアドバイスされています（※5）。

患者にとっても医者にとっても、いくら疫学研究で紅茶は腎結石リスクの低下と関連していると言っても、（腎結石患者が紅茶を飲むことを）なかなか額面通りに受け取るのは難しいかもしれません（とくに一度腎結石を経験している人にとっては）。

なお、シュウ酸を多く含む食材は、紅茶の他にも、ナッツ、チョコレート、ほうれん草などがあります。

そして、腎結石予防に、「水分を十分とる（ことで尿中のシュウ酸濃度を下げる）」「カルシウムをしっかり摂取する（ことでシュウ酸カルシウムを形成させ尿中のシュウ酸濃度を下げる）」ことが、食事由来のシュウ酸を避けること以外に推奨されています（※6、※7）。

紅茶はカフェインを含み、尿量が増えるため、この点では腎結石予防に効果がありそうです。やはり「紅茶由来のシュウ酸」ということだけでは結石形成に至る全体像を把握できているとは言えませんね。

以上を考えると、次のようにまとめられると思います。

・紅茶が腎結石のリスクを上げるという科学的根拠には乏しいが、腎結石は「食事としてのシュウ酸摂取」を含む様々な要素に影響される複雑な話である

・腎結石を一度経験した方が、シュウ酸摂取に気を付けるのは理にかなっており、その意味で過剰な紅茶の摂取を避けることも間違っているとは言えない

・また、紅茶摂取により腎結石リスクを下げるかどうかもはっきりしておらず、そのために紅茶を多量に飲み始めるのも妥当性に乏しい

・しかし、紅茶が好きで既にたくさん飲んでいる方が、腎結石リスクを恐れて紅茶の摂取量を減らす必要性はそこまでない（とくに腎結石を一度も経験していない方に関しては）。紅茶は心血管病予防などの他の良い効果も示されている。

・腎結石を経験したことがあって紅茶が飲みたい場合、カルシウム摂取や十分な水分量の摂取など、他の生活習慣も考えるべき。

なお、病院によっては、腎結石の組成を確認し、シュウ酸が原因でなければ紅茶などの制限は不要、とはっきりさせる所もあります。

結局紅茶を含む「食事パターン」が大事

紅茶は、心血管病、特定のがん、認知機能などに対し、良い影響をもたらすことが示されています（※8）。心配することと言えば腎結石くらいで、基本的に健康的な飲料と考えてよいです。

そして結局、紅茶をどれだけ飲んでいるかということよりも、紅茶を含む食事パターンというものが本質的に重要になってきます。

コーヒーの代わりに紅茶を飲んでも多分健康効果はそれほど変わらないでしょうし、コーラの代わりに紅茶を飲めば健康に良いでしょう。紅茶自体もストレートで飲むなら良いですが、毎回砂糖を入れるなら健康には悪影響を及ぼす可能性があります。

上述してきたように、「紅茶は健康に良いか悪いか」は簡単な話ではありません。「一つの食材の善悪を決める」ような議論は、概していろいろな状況を無視しており、あまり本質的な問いとは言えません。

個人が科学を活用することを考えるにあたっては、食習慣という「総合的な食事の質」こそが、食事を最適化する上で最も参考になる指標です。その上で栄養素について個別に考えていくと、自分にとって最高の食習慣を形成できるはずです。

（濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師）