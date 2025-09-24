米津玄師、新曲「JANE DOE」「IRIS OUT」が国内外のヒットチャートを席巻

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）が9月22日に配信リリースされ、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリーランキングとリアルタイムランキングで併せて37冠を獲得した。

また、9/22付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでは、1.3万DLを売り上げ1位を記録。9月15日に配信リリースされた米津玄師「IRIS OUT」に続き、2週連続での首位獲得となった。

■米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」について

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマとして、米津玄師、宇多田ヒカルの奇跡のコラボレーションが実現。米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエットソングとなっており、ジャケットは米津玄師が描き下ろしている。8月14日、コラボ発表とともに劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ティザー映像にて楽曲のイントロを公開。9月19日には、公開記念PVとして楽曲の1コーラスが初公開となり、米津玄師と宇多田ヒカルの掛け合いに、SNSは興奮の渦に包まれた。

■米津玄師「IRIS OUT」ストリーミングで歴代最多記録を樹立

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」は、9月15日に配信リリースされ、各配信サイトで軒並み1位を記録し、デイリーランキングとリアルタイムランキングで併せて29冠を獲得。

また、Spotify Japanデイリーチャート（9/18付）では再生回数758,291回を記録し、日本国内における「デイリー再生数 歴代最多」を記録、あわせて、9月15日-9月18日のデイリー再生数は2,787,449回となり「楽曲配信後4日間の再生数」においても歴代最多1位を記録し、国内史上No.1の快挙を達成した。さらに、Spotify Japan上デイリーチャートでは、再生回数846,734回（9/19付）、901,980回回（9/20付）、1,019,429回（9/21付）を記録し、日本国内におけるデイリー再生数をさらに自己更新。”歴代最多記録”を樹立した。

9/16付オリコンデイリーストリーミングランキングでは、再生数413.7万回を記録し、「ソロアーティスト歴代最高記録」も更新している。

■「IRIS OUT」グローバルでも破竹の快進撃

勢いは国内に留まらず、グローバルでも大きな話題を作り出している。Apple Musicデイリーチャート トップ100：グローバル（9/23付） において3位、Spotifyでは発売週の金曜から日曜までの間に最も人気の高かったニューリリースのランキング”Top Songs Debut Global”で2位にランクイン。台湾・香港最大級のデジタル音楽配信サービス「KKBOX」台湾のJ-popデイリーチャート（9/15-18付）では4日間連続で1位、香港のJ-popデイリーチャート（9/16-18付）では3日間連続で1位を獲得。中国最大級のデジタル音楽配信サービス「QQ Music」ではリリースしたばかりにも関わらずJ-popウィークリーチャート（9/12-9/18付け）の1位を獲得、「NetEase Cloud Music」の総合急上昇ランキング（9/16付）では 1位、J-popデイリーチャート（9/16付）でも 1位、総合デイリートレンドチャート（9/16付）では 3位にランクインするなど「IRIS OUT」の勢いは現在も加速中だ。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

