血便は「大腸がん」のサイン? 血便が出た時の原因や対処法について【医師解説】

便に血が混じっているのを見て、「大腸がんかもしれない」と不安になったことはありませんか。確かに、大腸がんが血便の原因となることもありますが、痔や消化器の炎症などほかの疾患であるケースも多くあります。大切なのは、自己判断せず医師に相談することです。今回は、血便と病気の関係について川原先生に解説していただきました。

監修医師：

川原 洋輔（和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、東京慈恵会医科大学内視鏡学講座に入局、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内視鏡部診療医長などを務める。2023年、埼玉県和光市に「和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック」を開院。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員・関東地方会評議員、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定医。

編集部

血便が出てしまいました……。大腸がんなのでしょうか？

川原先生

血便が出る原因は様々ですが、大腸がんが原因の場合もあります。ただし、痔や消化器の炎症など、ほかの疾患でも血便が出ることがあるので、すぐに「大腸がんだ！」とパニックになる必要はありません。

編集部

どうしたらいいのでしょうか？

川原先生

医師の診察を受けましょう。特に、「初めて血便が出た」「血の量が多い」「黒っぽい血が混じった便が出た」などの場合は、速やかに医療機関を受診してください。

編集部

血の色も関係あるのですか？

川原先生

はい。痔の場合は明るい赤色の血がみられることが多い一方で、大腸がんや大腸がんの手前の状態にあたる大腸ポリープなどの場合は、血が出てから排便までに時間が経過しています。そのため、黒っぽい便や暗い赤色の血便になることが一般的です。胃などの上部消化管で出血している場合は、タール便と呼ばれるドロドロした黒色の便になります。

編集部

がんと便の血液は、どのように関係するのでしょうか？

川原先生

大腸がんや大腸ポリープがあると、便が腸を移動する際に便と腸壁の組織が擦れて血液が付着します。大腸がん検診に「便潜血検査」がおこなわれるのもそうした理由からです。

