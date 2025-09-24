この記事は2025年12月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置くだけで充電でき、わざわざケーブルを抜き差しする手間を省けるワイヤレス充電器は、とても便利なアイテムです。

とはいえ、多くのメーカーがさまざまなモデルを販売しているため、どれを選ぶべきか迷ってしまいますよね。また、自分の持っているデバイスに確実に対応しているのかも気になるところです。

そこで今回は、マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンと対応するAirPodsを同時に充電できる、ELECOM（エレコム）のQi2認証ワイヤレス充電スタンド「EC-MS11BK」を紹介します。

エレコム Qi2 充電器 15W 2in1 スタンド 2台同時充電可能 正規認証品 1.5mケーブル USB充電器別売り AirPods ブラック EC-MS11BK 4,890円 Amazonで購入する PR PR 5,690円 楽天で購入する PR PR 6,480円 Yahoo!ショッピングで購入する

ピタッとくっつけて、スマホとAirPodsを同時に充電

「EC-MS11BK」は、マグネットでスマホをぴったり固定でき、Qi2対応スマートフォンとAirPodsを同時に充電できる便利なアイテムです。デバイスごとに個別の充電器を用意する必要がないうえ、省スペースでスマートに充電できるのも大きな魅力。

WPC（ワイヤレスパワーコンソーシアム）が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi（チー）2」に準拠した正規認証品なので、安心して使用できます。

最大出力15Wで、iPhoneをApple純正MagSafeと同じスピードで高速充電が可能

最大出力は15Wで、従来と比べて高出力な高速充電を実現。iPhoneをApple純正MagSafeと同じスピードで高速充電ができるので、忙しいときでも短時間でバッテリーを回復させることができます。

縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンの使用も可能

マグネットでしっかり固定できるため、スマートフォンを縦向き・横向きどちらでも設置可能。

ワイヤレス充電なので、充電ポートを使わずに済み、有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態でも同時に充電できるのが便利です。

充電状況がすぐに分かる、動作確認LEDを搭載

Qi2対応スマートフォンとAirPodsそれぞれの動作確認LEDが搭載されており、充電の進捗をすぐに確認できます。さらに、約1.5mの一体型ケーブルを採用しているため、好みの場所に設置してゆったり充電できるのも嬉しいポイントです。

ワイヤレス充電器の購入を検討している方は、今回紹介した商品詳細を参考に、「EC-MS11BK」をチェックしてみてください。

エレコム Qi2 充電器 15W 2in1 スタンド 2台同時充電可能 正規認証品 1.5mケーブル USB充電器別売り AirPods ブラック EC-MS11BK 4,890円 Amazonで購入する PR PR 5,690円 楽天で購入する PR PR 6,480円 Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp