「君は相応しい」バロンドール初受賞のデンベレをメッシやエムバペが祝福！「感動したよ、ブラザー」
“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式が現地９月22日にパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。
このフランス人アタッカーは昨シーズン、公式戦53試合で35ゴール・14アシストをマーク。パリSGの４冠達成の立役者となった。
そんなデンベレが自身のインスタグラムで「喜び、誇りと感動でいっぱいだ。夢が現実になった。この道のりをずっと支えてくれたすべての人に感謝する」とバロンドール受賞を報告。すると、バルセロナ時代の同僚であるリオネル・メッシが反応し、「素晴らしい。おめでとう。本当に嬉しいよ。君は相応しい」とコメントした。
また、フランス代表の同僚であるキリアン・エンバペも、自身のインスタグラムのストーリーで「ウスマンヌ・デンベレ。感動したよ、ブラザー。君は1000倍、それに値する」と祝福している。
なお、フランス人選手の受賞は、2022年のカリム・ベンゼマ以来、史上６人目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
