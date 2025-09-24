「両国代表主将は対照的」出場機会減少の遠藤航と自国エースを韓国メディアが比較。リバプールでの現状に見解「今夏に退団もできたはずだが…」
リバプールのMF遠藤航は、リーグ戦で出場なしの状況が続いている。この日本代表の現状について伝えたのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。
同メディアは、まず日本のファンの声を紹介。「このメンバーなら出場機会がないのは当然」「負傷者が出ない限り機会がない」「カップ戦専用選手という意味だろう」「むしろ移籍すべきだった」といった否定的な反応が多いと報じた。
遠藤の今シーズンの出場時間は極めて限定的だ。開幕戦のボーンマス戦に途中出場で30分間出場した後、アーセナル戦では89分に味方の負傷交代で緊急投入され、ニューカッスル戦でも試合終了直前に交代出場しただけ。カップ戦では先発出場することもあったが、チャンピオンズリーグでは主にベンチで過ごしている。
「ユルゲン・クロップ前監督の下でリバプールに加入した１年目、期待以上の出場機会を得た遠藤だが、アルネ・スロット監督の下では苦境に立たされた。今夏に退団を希望することもできたはずだが、自らリバプールでのベンチ入りを選んだ。
２年連続のベンチ入りの可能性が濃厚なだけに、日本のファンが不安を抱いているのは当然だ。今シーズンの後にワールドカップが控えている。キャプテンとしてチームを牽引すべき遠藤が、ベンチで過ごす時間が増えれば、パフォーマンスを維持するのは難しくなるだろう」
こう伝えたスポーツ朝鮮は、韓国代表のソン・フンミンとの対比にも言及。「ソン・フンミンはトッテナム加入後の適応期だった最初のシーズンを除けば、退団まで常にエースかつ中心選手だった。トッテナム初のアジア人主将として２シーズン、チームを見事に率いた。今季前にはワールドカップのためアメリカ行きを電撃決定し、メジャーリーグサッカーを席巻している最中だ。韓日両国代表主将は対照的な境遇だ」とした。
なお、遠藤は現地９月23日、２−１で勝利したカラバオカップの３回戦、サウサンプトン戦で今季初スタメンを果たし、フル出場。しかし、76分には自身のミスが失点に繋がるなど、悔しさの残る90分間となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季初スタメンの遠藤航が痛恨ミスで失点関与
