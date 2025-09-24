24日10時現在の日経平均株価は前営業日比98.79円（-0.22％）安の4万5394.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは93。



日経平均マイナス寄与度は64.83円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が44.57円、ソニーＧ <6758>が24.31円、リクルート <6098>が15.09円、日東電 <6988>が14.01円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を85.09円押し上げている。次いで東エレク <8035>が24.82円、スズキ <7269>が13.71円、コナミＧ <9766>が13.00円、任天堂 <7974>が9.79円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、鉱業、機械、石油・石炭と続く。値下がり上位には保険、ガラス・土石、サービスが並んでいる。



※10時0分8秒時点



