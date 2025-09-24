【GUの黒】が40・50代にドンピシャ！ 1枚で即おしゃれ♡「高見えワンピ」

洗練された大人っぽいムードをまとえる黒のアイテム。ミドル世代がプチプラで取り入れるなら、【GU（ジーユー）】から登場したワンピースがイチオシ。ワンピースとビスチェがセットになっていて、お値段以上に着映えしそうです。コーデをキリッと引き締めながら上品見えも狙える黒のワンピースは、オンにもオフにも活躍するはず。

秋ムード高まる！ ワンピ × ビスチェのセットアイテム

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

きれい見えが狙えるリブのワンピースと、秋らしいフェザー素材のビスチェのセットアイテム。セットで着るだけで旬の着こなしが完成するので、忙しいミドル世代の強い味方になってくれそう。リュクスなムードが漂う黒なら、より高見えをサポート。ワンピースとビスチェはそれぞれ単体でも使えて、コーデのバリエーションを広げてくれます。シャツとビスチェを合わせたきれいめスタイルや、ジャケットとワンピースでクラシカルに仕上げるのも◎

黒 × 赤でレディなムードが漂う最旬コーデに

スタッフのYunaさんが、「#40代コーデ」「#ママコーデ」として提案しているスタイリング。シックな黒のワンピースが、大人っぽくクールな雰囲気を演出。足元にはスリットが入っており、程よい抜け感を与えます。差し色に赤のバッグを投入すれば、大人っぽさも女性らしさも備わった最旬ルックの完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M