¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤¬£²£´ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££²£³Æü¤Î½©Ê¬¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ëã¤Ï¡Ö½©Ê¬¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤ÏÉ×¤¬É÷¼Ù¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»²·ÜÅò¤òºî¤ê¡¡¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ªÆù¤ò¾Æ¤¡¡ÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥¸¥ã¥ó¤ò²òÅà¤·¤¿¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢£²£³Æü¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ãë¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¼¿©¤Ï¹âÎØ£Î£Å£×£ï£Í£á£î¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼«Âð¤Çºî¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¡»²·ÜÅò¤Î»Ä¤ê¤ËÍÏ¤Íñ¤È¤¨¤Î¤Âû¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤ËÆ¦ÉÄ¤È¤æ¤ÇÍñ¤òÅí²°¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤¹¤ê¥´¥Þ¤ÇÏÂ¤¨¤¿¥Ê¥à¥ë¡¡¥ª¥«¥Ò¥¸¥¤È¥È¥Þ¥È¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥µ¥é¥À¡Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤¤¶¤ß¶Ì¤Í¤®¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÈÇò¤À¤·¤È¤ª¿Ý¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡ËÇôÄÒ¤±¤Îºú¤ÈòÖ¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡×¤È¡¢Í¼¿©¤â·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¿Ëã¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤º¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¡ÎÁÍý¤ò¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦£±Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ½¤¤¡×¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤¿½©Ê¬¤ÎÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Î¥´¥´¥¹¥Þ¡¡¤ªÎÙ¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ëµ¤·¤¿¡£