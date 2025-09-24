猫と一緒に暮らしていると、思わずツッコミたくなるシーンに出会うことが多々あります。今回ご紹介するのも、そのひとつ。ソファーに前足をかけ、後ろ足を床につけたままくつろぐというなんとも個性的な仕草をしていた猫ちゃんです。

投稿はX（旧Twitter）にて、27.2万回以上表示。いいね数は2.1万件を超えました。Xユーザーたちからは、「ソファーに座ればいいのに」「足が踏ん張ってるのがギャップあって可愛い」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：ソファーでくつろいでいた猫→『後ろ足』を見てみたら…】

休み方がかわいい

今回、Xに投稿したのは「きなこもち(ｽｺ♂もなか)」さん。登場したのは、猫のもなかちゃんです。

投稿に映っていたのは、ソファーで休んでいたもなかちゃん。しかし、ただソファーでくつろいでいたわけではありません。ソファーの上に完全に乗るわけでもなく、かといって床に立ったままでもなく、その中間でちょこんと寄りかかっていたそうです。

雰囲気は穏やかなので、もなかちゃん自身はきっと心地よい体勢だったのでしょう。ただ、後ろ足が踏ん張っていて、けっこう疲れそうです…。

もなかちゃんの休み方を見たX民たちが爆笑

個性的なソファーの使い方を披露したもなかちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「くつろいでいるように見えたけど頑張っていたんだね」「後ろ足可愛い」「足の指広がっていてかわいいですね」などの声が多く寄せられていました。もなかちゃんの踏ん張っている後ろ足を見て、心癒やされた方も多かった模様。くつろいでいる前足とのギャップがたまりませんね。

Xアカウント「きなこもち(ｽｺ♂もなか)」では、猫のもなかちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛いもなかちゃんがのびのびと暮らしている様子は、見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「きなこもち(ｽｺ♂もなか)」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。