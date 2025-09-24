WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ

ボクシングの大橋ジムが23日、WBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（大橋）が同級王者ゲーリー・ラッセル（米国）との同級タイトルマッチに挑戦することを発表した。興行は11月14日に米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、Netflixでの配信を予定している。戦績は29歳の平岡が24勝（19KO）、29歳のラッセルが18勝（17KO）1敗。

平岡は2013年にプロデビュー。21年に日本＆WBOアジアパシフィック（AP）同級王座を獲得した。WBOAP王座を4度防衛し、KO勝利を積み重ねてきた。無敗のまま昨年9月にイスマエル・バロッソ（ベネズエラ）と対戦。9回TKO勝ちで、王者への挑戦権を獲得した。平岡は初の世界挑戦となる。

対するラッセルは17年5月にプロデビューした。昨年6月にWBC同級世界暫定王座決定戦でアルベルト・プエジョ（ドミニカ共和国）と対戦したが判定負け。今年3月にホセ・ヴァレンズエラ（メキシコ）に判定勝ちし、新王者となっていた。



