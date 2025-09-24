ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤®¤Ã¤·¤ê¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇßÚÎö¤·¤¿°¦¡Ä½÷»ÒË¤´Ý¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÖÈ©¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï21Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å³«ºÅ¤Ï1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¡£2007Ç¯¤ÎÂçºåÂç²ñ°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤é¤òÄ¾·â¡£½÷»ÒË¤´ÝÅê¤²¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¥§¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÁ´¿È¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¤ä±Æ¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÏÓ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Á´ÉôÆþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÈ©¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¸¤¯Áª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×¡£³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥ë¥Õ¥£¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÇ©Æ¦»Ò¡¢¡Ö¥Ê¥ë¥È¡×¤Î¥«¥«¥·¡¢¡ÖÍ·µº²¦¡×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¥³¥À¥Ã¥¯¡¢¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤Î¥Ò¥½¥«¤Ê¤É¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏFire Force¤Î¥·¥ó¥é¡¦¥¯¥µ¥«¥Ù¤â¤¤¤ë¤Î¡£Fire Force¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ÍåÆü²¼Éô¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¡£Ç©Æ¦»Ò¤Ï¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¾¯¤·Çº¤ó¤Ç¤«¤é¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡£¥Ê¥ë¥È¤ò¸«¤Æ¡Ø»ä¤Ï¼¡¤Î²Ð±Æ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡£¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Îå¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¡×¡£¥¢¥Ë¥á¤¬¤¢¤È°ìÊâ¤ÎÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥ì¥´¥ó¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¿½÷²¦¡£20Æü¤Î·è¾¡¤Ï20¥á¡¼¥È¥ë21¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÅìµþ¤òËþµÊ¤¹¤ë½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡×¤È¥¦¥¥¦¥¡£¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤â»ý¤Áµ¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë