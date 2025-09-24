TM NETWORK、全国ツアーの詳細発表 タイトルは『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』 来年1月22日より全18公演
TM NETWORKが、最新ライブBlu-ray BOX『FANKS inside / YONMARU+01』をきょう24日にリリースした。あわせて、すでに開催が告知されていた来年の全国ツアーについて、正式タイトルが『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』に決定し、日程と会場を含む全18公演の詳細が明らかとなった。
【画像】ツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』スケジュール
同ツアーでは、来年1月22日の東京・立川ステージガーデン公演を皮切りに、4月8日の神奈川・横浜アリーナまで全国13都市を巡り、全18公演を行う。Blu-ray BOX『FANKS inside / YONMARU+01』には、同ツアーの最速先行申込シリアルが封入されており、受付はきょう24日午後6時から11月4日午後11時59分まで実施される。
『FANKS inside / YONMARU+01』は、2024年12月31日に東京・東京ガーデンシアターで行われた『intelligence Days FANKS inside』公演と、今年4月9日の『TOUR 2025 YONMARU+01』横浜アリーナ公演の模様を、ノーカットで収録した2枚組仕様。「Get Wild Continual」「Self Control」「Beyond The Time」などの代表曲に加え、新曲「Carry on the Memories」やファン待望の「DIVE INTO YOUR BODY」など、40周年イヤーの集大成ともいえる内容となっている。
商品は、初回特典付きで各販売サイトにて取り扱い中。特典内容は、HMVがスタッフパス・レプリカステッカー、Sony Music Shopがアクリルスマホスタンド、Amazonがコットン巾着など、ショップごとに異なる仕様となっている。
■『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』日程
2026年1月22日（木） 東京・立川ステージガーデン 午後6時開場／午後7時開演
2026年1月23日（金） 東京・立川ステージガーデン 午後6時開場／午後7時開演
2026年1月31日（土） 宮城・東京エレクトロンホール宮城 午後5時開場／午後6時開演
2026年2月1日（日） 宮城・東京エレクトロンホール宮城 午後4時開場／午後5時開演
2026年2月5日（木） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年2月12日（木） 京都・ロームシアター京都 メインホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年2月20日（金） 広島・広島文化学園HBGホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年2月22日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール 午後4時開場／午後5時開演
2026年2月25日（水） 大阪・大阪フェスティバルホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年2月26日（木） 大阪・大阪フェスティバルホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年3月12日（木） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru 午後5時30分開場／午後6時30分開演
2026年3月17日（火） 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年3月21日（土） 石川・本多の森北電ホール 午後5時開場／午後6時開演
2026年3月22日（日） 石川・本多の森北電ホール 午後4時開場／午後5時開演
2026年3月31日（火） 静岡・アクトシティ浜松 大ホール 午後5時30分開場／午後6時30分開演
2026年4月2日（木） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール 午後6時開場／午後7時開演
2026年4月7日（火） 神奈川・横浜アリーナ 午後6時開場／午後7時開演
2026年4月8日（水） 神奈川・横浜アリーナ 午後6時開場／午後7時開演
